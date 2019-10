Chiny liderem technologii 5G? Coraz więcej na to wskazuje

Jeden z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Chinach - China Mobile, ujawnił dzisiaj, że tylko do końca bieżącego roku ma zamiar zapewnić dostęp do sieci 5G w 50 miastach.

Wdrażanie technologii 5G nabiera rozpędu. Z sieci nowej generacji mogą się już cieszyć obywatele Korei Południowej czy Wielkiej Brytanii, a niebawem dołączą do nich również Chińczycy. Zhao Dachun - wiceprezydent w China Mobile, zdradził w jednym ze swoich ostatnich wystąpień, że jego firma tylko do końca tego roku uruchomi 50 tysięcy stacji bazowych 5G, które pozwolą na odbiór nowej sieci w 50 chińskich miastach.

Przyszły rok ma przynieść dalsze inwestycje, związane z nową technologią. Do końca 2020 roku, China Mobile zapewni dostęp do 5G w ponad 350 miastach na terenie Chin. Choć firma pana Zhao Dachuna wyrasta na lidera sieci piątej generacji, to należy pamiętać, że za wdrażanie 5G w "Państwie Środka" odpowiadać będzie jeszcze dwóch operatorów - China Unicom oraz China Telecom.

Włodarze obu firm już wcześniej potwierdzili, że będą współpracować przy wdrażaniu sieci 5G i współdzielić związaną z tym infrastrukturę, w celu ułatwienia dostępu do szybkiego internetu w kraju. Co istotne, mimo że firmy będą korzystać z tej samej infrastruktury, to ich bazy klientów i oferowane usługi pozostaną od siebie niezależne.

Wszystko wskazuje na to, że Chiny mogą stać się w niedalekiej przyszłości liderem technologii 5G. Choć obecnie niespecjalnie nas to dziwi, to jeszcze dekadę temu taki scenariusz byłby co najmniej niewiarygodny.

źródło: gizmochina.com