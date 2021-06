Chiny odczuły zakaz kopania kryptowalut - ceny kart poleciały

Syczuan skończył kopać kryptowaluty, w całym kraju wartość kart graficznych spadła. A za Chinami pójdzie reszta świata.

O zamykaniu kopalń pisałem wczoraj, dzisiaj pierwszym efektem jest spadek wartości Bitcoina o 8 tysięcy dolarów, drugim - cen kart graficznych na liczącym ponad miliard potencjalnych klientów rynku. To z pewnością dobra wiadomość dla każdego, kto potrzebuje karty graficznej do gier lub codziennej pracy, a nie do wydobywania kryptowalut.

W maju mieliśmy rekordowe ceny za grafiki - teraz spadają one coraz szybciej. Widzimy to również w Polsce, gdzie poleciały o kilka tysięcy złotych w czasie krótszym, niż miesiąc! Ponadto AMD wraca do poprzedniej produkcji po przerwie spowodowanej pandemią, podobnie jak ASRock i inni kontrahenci. A co w takim razie z górnikami?

W ciągu ostatnich dni duże ilości sprzętu komputerowego płyną lub lecą z Chin do... USA. Tam właśnie przenoszą się "górnicy". Firma logistyczna z Kantonu chwali się, że pomogła w wysyłce ponad 3 ton sprzętu "górniczego" do Maryland. Duże wzięcie ma także Teksas, gdzie popularne są zielone sposoby na pozyskiwanie energii (wiatraki, fotowoltaika).

Chińska kopalnia kryptowalut

Kolejnym ciosem w górnikow jest deklaracja nieakceptowania kryptowalut przez coraz większą liczbę platform, z Alipay na czele. A jeśli chodzi o spadek cen w Chinach, najlepiej zobrazuje go przykład. Do niedawna karta RTX 3060 kosztowała 13 499 juanów, czyli ok. 2090 USD. Obecnie kosztuje 4699 juanów, czyli 730 USD. Spadek cen dotyczy nawet grafik dla stacji roboczych - cena Nvidia Quadro P1000 spadła z 3000 juanów (464 USD) do 2429 juanów (376 USD).

Źródło: TechSpot