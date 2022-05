Chiny szukają sposobu na niszczenie satelitów Starlink. Co na to Musk?

Władze Kraju Środka widzą w Starlinkach zagrożenie militarne.

Chiński dziennik Współczesna Technologia Obronna zdradził, że stworzony przez SpaceX system satelitów dostarczających internet może stanowić potencjalne zagrożenie militarne dla Chin. Naukowcy otrzymali polecenie opracowania metod zakłócania i neutralizacji Starlinków, aby kraj był przygotowana na ewentualny atak z tej strony. W chwili obecnej na stałej orbicie znajduje się ponad 2000 satelitów, ale docelowo ma być ich ok. 30 tysięcy. Ich zadaniem jest dostarczanie szybkiego internetu zarówno dla firm, jak i konsumentów.

Chińskie władze martwią się jednak o to, że Starlinki mogą zostać wykorzystane przez aplikacje militarne oraz - w przypadku ewentualnej inwazji - posłużą wrogim siłom do komunikacji w terenie. Na samej zaś orbicie mogą zostać użyte do wykrywania oraz śledzenia chińskich satelitów i pocisków, a także do ich niszczenia. Jak możemy przeczytać: "Satelity mają bardzo duże zdolności manewrowe i mogą zostać wyposażone w broń orbitalną, jak robotyczne ramiona, dzięki którym można będzie ich używać do zadawania uszkodzeń w kosmosie".

I to właśnie powody, dla których pracuje się nad metodami zakłócania działania Starlinków. Z tego, co wiadomo, rozważane są ataki wymierzone zarówno w oprogramowanie satelitów, jak i sam sprzęt. Póki co Elon Musk ani nikt ze SpaceX nie skomentował tych nowości. Warto jednak podkreślić, że jak dotąd nie rozważano nigdy żadnych mechanizmów obronnych w Starlinkach, a okazały się one wielką pomocą dla obrońców najechanej przez Rosji Ukrainy - przekazy z oblężonego Mariupola były prowadzone właśnie za ich pomocą. Musk informował, że rosyjskie służby próbowały zakłócić ich działanie, ale bez rezultatu.

