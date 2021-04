Chiny szykują rywala dla układów AMD i Nvidia

GPGPU nie jest co prawda przeznaczone dla konsumentów, ale na papierze robi wrażenie!

Myślisz o grafice, nasuwa się na myśl Nvidia albo AMD. Niedawno Intel dołączył do wyścigu producentów procesorów graficznych, prezentując Intel Xe-HPG, a teraz pojawia się niespodziewanie kolejny kandydat do zawojowania rynku. Nazywa się Tianshu Zhixin Semiconductor i prezentuje wykonany w procesie litograficznym 7 nm układ GPGPU, który może powalczyć z Nvidia A100 oraz AMD MI100 o miejsce w centrach danych. GPU to wiadomo - procesor graficzny. A co to jest GPGPU? Jak podaje Wikpiedia: "To technika,dzięki której GPU, zwykle zajmujący się tylko obliczeniami związanymi z grafiką komputerową, umożliwia wykonywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia, tak jak CPU. Dzięki temu wiele obliczeń, głównie obliczenia równoległe, można przeprowadzić znacznie szybciej".

Chiny dążą do osiągnięcia niezależności technologicznej, a ich celem jest samodzielne produkowanie wszystkich niezbędnych podzespołów zarówno do komputerów, jak i smartfonów oraz centrów danych. Proces ten przyśpieszyło pogorszenie stosunków handlowych z USA dwa lata temu. Obecnie Chiny mogą wyprodukować zaledwie 20% procesorów do zaspokojenia potrzeb własnego rynku, ale do 2025 roku ma to wzrosnąć do 70%. W tym celu kupują m.in. licencje od Japonii oraz dają nowe życie starszym technologiom.

GPGU wyprodukowany przez Tianshu Zhixin nosi nazwę Big Island. Położono w nim nacisk na uczenie maszynowe oraz wysoką wydajność obliczeniową, co ma znaleźć zastosowanie w badaniach medycznych oraz naukowych. Produkcja układu zajęła dwa lata, wykorzystano w niej proces litograficzny 7 nm od TSMC i pakowanie 2,5D CoWoS. Użyto wyprodukowanych przez TSMC silikonowych przekładek 65 nm i ponad 24 miliardów tranzystorów. Mamy tu 32 GB pamięci HBM2 (przepustowość 1,2 TB/s) oraz pełne wsparcie dla PCIe 4.0. Wydajność wynosi 147 teraflopsów, czyli więcej od Nvidia A100 (78), ale mniej od AMD MI100 (184,6).

Źródło: TechSpot