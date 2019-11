Chiny uruchamiają swoją sieć 5G wcześniej, niż oczekiwano

Obywatele Chin mogą już korzystać z rozległej sieci 5G zbudowanej w oparciu o 86000 stacji bazowych.

Chiny właśnie uruchomiły swoją pierwszą komercyjną sieć 5G z trzema głównymi operatorami, którzy oferują specjalne plany taryfowe dla wszystkich użytkowników, którzy chcą wypróbować możliwości sieci następnej generacji. Ceny są zbliżone do tych, jakie znamy z sieci 4G LTE. China Mobile, China Unicom i China Telecom sprzedają już swoje usługi za 18 dolarów za 30 GB danych komórkowych. Maksymalny pakiet, w ramach którego można wykorzystać 300 GB został wyceniony na 85 dolarów.

Ceny, jakie zostały ustalone przez chińskie telekomy są bardzo konkurencyjne w porównaniu do tego ile trzeba zapłacić za możliwość skorzystania z dobrodziejstw 5G w innych krajach. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych operator Sprint oferuje możliwość korzystania z sieci 5G za minimalną opłatą 80 dolarów. W Wielkiej Brytanii przywilej ten kosztuje 42 dolary, a usługę dostarcza EE.

Jak wygląda zasięg nowo uruchomionej sieci 5G? Według chińskiego rządu zasięgiem sieci 5G objęto 50 miast, w których skład wchodzą Pekin i Szanghaj. Według danych przekazanych przez Chiny do tej pory chęć korzystania z 5G wyraziło już co najmniej dziesięć milionów obywateli. Chińczycy szacują, że do końca 2020 roku z ich sieci 5G korzystać będzie 110 milionów odbiorców.

Chińska sieć 5G składa się z ponad 86000 stacji bazowych, a do końca roku uruchomione mają być kolejne nadajniki. Dla porównania testy, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych wykorzystywały zaledwie 23 stacje bazowe. Chińczycy po raz kolejny ucierają nosa Europie i Stanom Zjednoczonym. Sieć 5G została uruchomiona wcześniej, niż zakładano. Wszystko to ma związek z wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami. W przeciwieństwie do rozwiązania znanego z USA, Chiny wykorzystały technologię Sub-6Ghz, a nie fale milimetrowe.

Na rynku chińskim w sprzedaży są już różne modele smartfonów obsługujących sieć 5G. Mowa o modelach od Huawei, Vivo, Samsunga oraz Xiaomi. Ostatni producent powiedział, że wprowadzi do sprzedaży w ciągu najbliższego roku co najmniej dziesięć nowych smartfonów z obsługą 5G.

