Chiny zaprezentowały Loongson 3A5000 - procesor tak szybki, jak Ryzen

Powstał bez żadnych licencji i jest w całości układem stworzonym w Chinach. To kolejny krok do uniezależnienia się tego kraju od zagranicznych technologii.

Zaznaczę na wstępie, że Loongson 3A5000 jest tak szybki jak Ryzen, ale nie najnowszy, a pierwszy. Ma cztery rdzenie i jest taktowany na 2,3-2,5 GHz. Używa własnej mikroarchitektury 64-bit o nazwie GS464V, w której skład wchodzą cztery jednostki arytmetyczno-logiczne (ALU) oraz dwie 256-bitowe jednostki wektorowe na rdzeń. Znajdziemy tu również dwa kontrolery pamięci DDR4-3200, dedykowany moduł szyfrujący i cztery kontrolery HyperTransport 3.0 SMP, które pozwalają na wykonywanie wielu operacji w tym samym czasie (podobnie jak w układach AMD Epyc czy Intel Xeon).

Loongson - co oznacza "Układ Smoka" - jest tworzony przez producenta o tej samej nazwie. Przeznaczeniem podzespołu są laptopy, komputery przemysłowe oraz aplikacje serwerowe. Od innych procesorów na rynku wyróżnia Loongson zastosowanie LoongArch - jest to architektura procesora podobna do x86 i Arm, ale została stworzona przez chińskich inżynierów od zera, bez jakichkolwiek zagranicznych licencji. Procesor jest kompatybilny z MIPS64 i może uruchamiać kod pisany dla procesorów wspierających tę architekturę.

Nowy Loongson jest o 50% szybszy od poprzednika (na zdjęciu powyżej), a zarazem zużywa 30% mniej mocy. Jak wspomniałem, jest on tak szybszy jak pierwszy Ryzen, a także szóstej generacji procesory Intel. Ponieważ w przypadku Intela szykuje się już dwunasta, przez procesorem jeszcze długa droga, nim będzie można określić go w pełni nowoczesnym. Jest jednak doskonałym przykładem na to, że Chiny zmierzają coraz szybciej do kompletnego uniezależnienia się od obcych technologii.

Źródło: TechSPotGrafika: Pixabay