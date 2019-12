Chipsety MediaTek Dimensity z obsługą 5G Dual Standby

Tajwańczycy obiecują, że modemy Dimensity zapewnią obsługę sieci 5G na obu kartach SIM.

O firmie MediaTek ponownie zrobiło się głośno za sprawą sieci telefonii komórkowej piątej generacji. Tajwańczycy są znani z produkcji procesorów, które najczęściej stosowane są w tańszych urządzeniach oraz modemów. MediaTek mocno zaangażował się w produkcje infrastruktury sieci 5G, a ostatnio zaprezentowano nowe modemy Dimensity, którymi zainteresował się nawet Samsung.

Źródło: mediatek.com

MediaTek obiecuje, że ich modemy wolne będą od przypadłości pierwszych modemów obsługujących sieć 4G LTE. Pierwsze tego typu rozwiązania kompatybilne były z sieci 4G LTE tylko przy wykorzystaniu jednej z kart. Druga z nich nadal łączyła się z siecią za pomocą 3G. Tajwańska firma zamierza przejąć inicjatywę i pokłada ogromne nadzieje w związku z siecią 5G. MediaTek chce dostarczać jedynie modemy sieci 5G z dual standby, które pozwolą, aby obie karty sim pracowały w technologii 5G. Przedstawiciel firmy - Kuldeep Malik powiedział w rozmowie z 91mobiles.com, że firma wprowadzi na rynek szereg chipsetów z rodziny Dimensity, ukierunkowanych na smartfony klasy budżetowej oraz dla flagowych modeli, a wszystkie z nich zapewnią wsparcie 5G na obu kartach SIM w tym samym czasie.

Niedawno na rynku pojawiła się nowa seria układów Dimensity, która przeznaczona jest dla smartfonów 5G. Pierwszym chipsetem jest Dimensity 1000, który został oficjalnie zaprezentowany w zeszłym miesiącu. Wiemy już, że pojawi się on w nowym smartfonie OPPO Reno 3. Chińczycy zdecydowali się na modem Dimensity 1000L. Seria Dimensity będzie głównym produktem MediaTek'a na 2020 rok. Firma skupia się w najbliższej perspektywie czasowej na sieci 5G, która w momentalnym tempie staje się coraz popularniejsza.

Dimensity 1000 to nowoczesny układ wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Zgodnie z planem możemy oczekiwać, że pierwsze smartfony wykorzystujące ten układ zadebiutują już na początku przyszłego roku. Właśnie wtedy można będzie przeprowadzić pierwsze testy wydajnościowe modemu.

Nowy modem MediaTek'a ma zapewnić lepsze zarządzanie energią od rozwiązań oferowanych przez konkurencje. Dimensity 1000 posiada również podwójną agregację 5G, dzięki czemu łączność będzie szybsza i stabilniejsza. Nie zabrakło również bardzo imponujących przepustowości transferu danych. W idealnych warunkach modem Dimensity 1000 może pobierać dane z prędkością 4,7 Gbps i wysyłać je z prędkością 2,5 Gbps. Modem MediaTek'a kompatybilny jest zarówno z sieciami Stand Alone (SA), jak i Non-Stand Alone (NSA). Dzięki temu urządzenia wyposażone w chipset Dimensity 1000 będą w stanie łączyć się z sieciami od 2G do 5G.

Dimensity 1000 to nie tylko łączność z siecią 5G. Rozwiązanie wspiera także Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1+. Za wydajność odpowiadają cztery rdzenie Cortex A77 o taktowaniu 2,6 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex A55 o taktowaniu 2 GHz. Za wydajność graficzną odpowiadać będzie układ Mali G77.

Źródło: 91mobiles.com