Chirurdzy sezon 19 – kiedy premiera? Obsada, fabuła, zwiastun

Słynni Chirurdzy powracają po raz 19! Wszyscy, którzy stęsknili się za lekarzami z Grey Sloan Memorial Hospital mają powody do radości. Przekonajcie się o czym opowie nowy sezon, kto w nim zagra i kiedy można spodziewać się jego premiery.

Spis treści

Chirurdzy – najważniejsze informacje

Tytuł: Chirurdzy (Grey's Anatomy)

Chirurdzy (Grey's Anatomy) Twórcy: Krista Vernoff

Krista Vernoff Gatunek: obyczajowy

obyczajowy Liczba sezonów: 19

19 Czas emisji: 2005-2022

2005-2022 Kraj produkcji: USA

Chirurdzy to kultowy już serial o tematyce medycznej. Opowiada on o losach grupy lekarzy, stażystów i rezydentów ze szpitala Grey Sloan Memorial. Główną bohaterką jest Meredith Grey (Ellen Pompeo), córka słynnej chirurżki Ellis Grey (Kate Burton). Angielski tytuł serialu z jednej strony stanowi nawiązanie do nazwiska bohaterki, z drugiej zaś jest aluzją do klasycznego medycznego podręcznika z 1858 roku wydanego przez Henry'ego Graya.

Do 2015 roku showrunnerką, główną scenarzystką i producentką wykonawczą serii była Shonda Rhimes. Obecnie funkcję showrunnerki pełni Krista Vernoff.

Zobacz również:

Sezon 19

Nowy sezon Chirurgów rozpoczyna się pół roku po wydarzeniach z sezonu 18. Pierwszy odcinek nosi tytuł Everything Has Changed (Wszystko się zmieniło), a jego oficjalny opis wygląda następująco:

Po długich sześciu miesiącach Gray Sloan Memorial przywrócił swój program szkolenia rezydentów. Zrekrutowano grupę utalentowanych i ambitnych młodych stażystów, a obecni chirurdzy pracują nad przywróceniem programu do jego dawnej świetności. Meredith, nadal pełniąca funkcję tymczasowej szefowej, spotyka Nicka po raz pierwszy odkąd odrzuciła jego ofertę przeprowadzki do Minnesoty. Tymczasem Bailey mówi Richardowi, że nie jest gotowa na powrót do pracy, a Levi zbiera się na odwagę, by przekazać Jo rozczarowujące wieści. Sprawy przybierają niezręczny obrót, gdy Link zdaje sobie sprawę, że już kiedyś spotkał jednego ze stażystów. Z pomocą Amelii i Maggie nowi lekarze rozpoczynają swój pierwszy dzień pracy, w którym muszą borykać się z obrażeniami wywołanymi niedawnym tornado.

W 19 sezonie serialu mocno ograniczony zostanie wątek Meredith Grey – bohaterka pojawi się jedynie w 8 odcinkach. Niewielki udział w serialowych wydarzeniach będzie miał również doktor Nick Marsh (Scott Speedman), aktualny chłopak Meredith. Do Chirurgów powróci za to doktor Addison Montgomery (Kate Walsh), która po trzech pierwszych sezonach wyjechała do Kalifornii, stając się bohaterką spin-offa Prywatna praktyka.

W 19 sezonie Chirurdzy w dużej mierze skupią się na nowych bohaterach i nowych historiach, a to oznacza, że w serialu pojawią się nowe twarze.

Data premiery

Amerykańska premiera 1 odcinka 19 sezonu Chirurgów odbędzie się 6 października 2022 roku, na kanale ABC oraz na platformie Hulu. Na razie nie wiadomo, kiedy sezon pojawi się w Polsce.

Obsada

W 19 sezonie Chirurgów pojawią się:

Ellen Pompeo – dr Meredith Grey

– dr Meredith Grey Scott Speedman – dr Nick Marsh

– dr Nick Marsh Kate Walsh – dr Addison Montgomery

– dr Addison Montgomery Chandra Wilson – dr Miranda Bailey

– dr Miranda Bailey Jim Pikens Jr. – dr Richard Webber

– dr Richard Webber Kevin McKidd – dr Owen Hunt

– dr Owen Hunt Kim Raver – dr Teddy Altman

– dr Teddy Altman Kelly McCreary – dr Maggie Pierce

– dr Maggie Pierce Anthony Hill – dr Winston Ndugu

– dr Winston Ndugu Caterina Scorsone – dr Amelia Shepherd

– dr Amelia Shepherd Camilla Luddington – dr Jo Wilson

– dr Jo Wilson Chris Carmack – dr Atticus Lincoln

– dr Atticus Lincoln Jake Borelli – dr Levi Schmitt

Zwiastun

Jesteście ciekawi, jak prezentuje się nowy sezon Chirurgów? Koniecznie obejrzyjcie trailer serialu:

Zobacz także: Najlepsze seriale na Netfliksie, HBO Max, Disney+. Lista premier [PAŹDZIERNIK 2022]