Chivalry 2 - patch 2.01 trafił do gry. Sprawdź, co zmienia

Chivlary 2 właśnie otrzymało największą aktualizację od dnia premiery. Sprawdźcie, co zmienia i dodaje patch 2.01.

fot. Torn Banner Studios

Chivalry 2 to najnowsza produkcja Torn Banner Studios, która pozwala nam wcielić się w średniowiecznych rycerzy i rywalizować na ogromnych polach bitew. My mieliśmy okazję spędzić sporo czasu z grą i nasze wrażenia możecie poznać w obszernej recenzji tytułu. Choć Chivalry 2 potrafi sprawić sporo frajdy, to nie jest to produkcja pozbawiona pomniejszych wad i błędów. Co więcej, ze względu na swój sieciowy charakter, wymaga ona od twórców ciągłej uwagi. Na serwery gry trafił właśnie największa aktualizacja gry, która wprowadza mnóstwo zmian i poprawek do produkcji Torn Banner Studios.

Chivalry 2 patch 2.01 - najważniejsze zmiany, poprawki i nowości

fot. Torn Banner Studios

PC - Naprawiono problem z nieprawidłową aktualizacją obecności online, która uniemożliwiała graczom dołączanie do gier i branie w nich udziału jako grupa. Na przykład, jeśli gracz zostanie zaproszony do dołączenia do drużyny, ale już w niej jest, otrzymasz wiadomość z informacją "<Nazwa gracza> jest już w drużynie".

Naprawiono problem, w wyniku którego grupy odpadały po zakończeniu meczu i były niezamierzenie odsyłane z powrotem do menu głównego

Dodano wizualny wskaźnik, że ktoś w danej grupie nie może zostać zaproszony do innej grupy.

Zmniejszono możliwość znacznego przeciągnięcia gracza do tyłu przed wykonaniem zamachu.

Naprawiono błąd, który powodował, że gracze wizualnie zbytnio odsuwali się na boki w trzeciej osobie.

Aktywne riposty i kontry trwają teraz przez dodatkowy czas, jeśli atak zostanie sfingowany/przejdzie do ciężkiego ataku.

Naprawiono problemy z kolejkowaniem ataków, dzięki czemu gracze będą teraz w stanie skuteczniej inicjować parowanie, atak lub przerywanie ataku.

Zestawy opatrunkowe nie zadają już obrażeń kolegom z drużyny. Przyjaźni łucznicy są już w tym lepsi!

Naprawiono błąd, który powodował, że inicjowanie akcji bojowej natychmiast po wykonaniu linii dialogowej nie działało. Przygotuj swoje okrzyki!

Naprawiono błąd z parowaniem Wielkiego Miecza, gdzie kolizja gracza nie odpowiadała jego pozycji, gdy parowanie zostało przerwane.

Tymczasowo zablokowano jednoręczną włócznię, aby przerobić zestawy animacji i uczynić je bardziej czytelnymi

Dodano brakujące dźwięki uderzenia i iskry uderzeniowe.

Dodano czas odnowienia podczas używania kopnięcia do ataku.

Usunięto poślizg występujący podczas atakowania w czasie ruchu naprzód w trzeciej osobie.

Naprawiono awarię konsoli Xbox, która występowała podczas wznawiania gry po zawieszeniu (w menu Sklepu) oraz podczas próby użycia danych zapisu z konsoli Xbox One X na konsoli Xbox Series S.

Naprawiono awarię w systemie PS4/PS5 występującą podczas wczytywania samouczka.

Naprawiono problem, w wyniku którego kusznik mógł zostać rozłączony z serwerem podczas normalnej rozgrywki.

Naprawiono włosy nie dostosowujące się do rozmiarów głowy postaci.

Naprawiono brak możliwości wyposażenia postaci w biały/szary kolor włosów.

Naprawiono problem, w którym głowy kobiet resetowały się na głowy mężczyzn.

Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie maksymalnej liczby graczy w przeglądarce serwera.

Naprawiono problem, w wyniku którego informacje o broni na ekranie ładowania nie były aktualizowane przy zmianie klasy.

Uderzenia bronią rzucaną mają teraz odpowiednie zestawy dźwięków. Teraz będą brzmiały trochę mniej jak z gier zręcznościowych z lat 80-tych.

Ulepszono różne efekty dźwiękowe.

Naprawiono błąd, który powodował, że drużyny niekiedy nie były odpowiednio zbalansowane.

Wprowadzono poprawki do wymagań xp dla klas i broni.

Zaktualizowano ceny koron we wszystkich regionach.

Oczywiście jest to dopiero początek zmian i nowości, które trafią do Chivalry 2, twórcy zapowiedzieli już, że zamierzają swoją grę wspierać przez długie lata. Oprócz poprawek możemy również liczyć na nową zawartość. W pierwszej kolejności otrzymamy nową mapę oraz zestawy broni i zbroi.

