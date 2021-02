Jeszcze tej wiosny wrócimy na największe średniowieczne pola bitew - Chivalry 2 nadchodzi.

Wydane w 2012 roku Chivalry: Medieval Warfare było debiutancką produkcją ekipy Torn Banner Studios. Tytuł ten z miejsca rozkochał w sobie graczy i doczekał się wielu naśladowców. Po niemal dekadzie, twórcy powracają z kontynuacją swoje największego dzieła.

Chivalry 2 - "średniowieczny FPS" z datą premiery na PC i konsolach

Przedstawiciele Torn Banner Studios podczas Epic Games Store Spring Showcase ujawnili nie tylko datę premiery, ale również nowy zwiastun i platformy.

Chivalry 2 zadebiutuje już 8 czerwca 2021 roku na PC (wyłącznie na Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X. Co istotne, produkcja ta zaoferuje nam funkcję cross-play na wszystkich wspieranych platformach. Jeśli nie chcecie tyle czekać, to ogłoszono, że już w dniach 26 - 29 marca odbędą się zamknięte beta testy (zarówno na PC, jak i konsolach).

Jakby tego było mało, to otrzymaliśmy jeszcze nowy zwiastun prezentujący obszerne materiały z rozgrywki.

Przypomnijmy, Chivalry 2 to pierwszoosobowa gra akcji z nastawieniem na rozgrywkę sieciową, charakteryzująca się rozbudowanym i brutalnym systemem walki w zwarciu. Gracze biorą udział w ogromnych, epickich bitwach, podczas których mogą korzystać z całej gamy średniowiecznego oręża - jednoręcznych mieczy, wielkich buław, tarcz, toporów, włóczni, łuków czy kusz. W starciach może wziąć udział nawet 64 graczy.

Podczas zabawy nie zabraknie również maszyn oblężniczych, pułapek i innych elementów, z których słynęły średniowieczne bitwy.

Zobacz również: Oszuści sprzedający PS5 - "robimy to dla dobra ludzi"