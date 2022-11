Chleba i igrzysk! Recenzja dodatku Bloody Ties do Dying Light 2 Stay Human

Techland udostępnił pierwsze fabularne rozszerzenie do gry Dying Light 2 Stay Human o nazwie Bloody Ties. Czy jest to DLC warte uwagi?

Techland zapewnia, że Bloody Ties to dopiero początek długiego wsparcia popremierowego dla Dying Light 2 Stay Human. Jest to pierwsze DLC, które zapewnia nową miejscówkę, historię, bohaterów oraz wyposażenie. Muszę jednak już na początku powiedzieć, że każdy, kto spodziewał się dodatku porównywalnego z The Following z pierwszego Dying Light, może czuć się rozczarowany. Dlaczego? Zacznijmy od początku.

Chleba i igrzysk!

W Bloody Ties trafiamy do całkowicie nowej miejscówki nazywanej Carnage Hall. Jest to miejsce, w którego centralnym punkcie znajduje się arena przeznaczona do krwawych walk. Po pierwszych zapowiedziach DLC można było słyszeć zarzuty, że Techland idzie na łatwiznę, tworząc arenowe DLC, które posłuży jako zapychacz w oczekiwaniu na bardziej rozbudowane dodatki. Twórcom udało się jednak z tego całkiem sprawnie wybrnąć. Fakt, głównym motorem napędowym opowieści są rzeczone starcia, jednak wokół nich została zbudowana dość ciekawa warstwa fabularna.

Dying Light 2 Bloody Ties (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Zanim dotrzemy do Carnage Hall, poznajemy chłopaka o imieniu Ciro. Jest to niezwykle irytujący typ. Chyba każdy z nas ma takiego kolegę, co za dużo mówi i za mało robi. Taki typowy przedstawiciel gatunku "co to ja nie jestem", który potrzebuje naszej pomocy nawet w przypadku najmniejszych kłopotów. Ciro irytuje i denerwuje, jednak pokazuje to tylko umiejętności Techlandu w kwestii kreowania postaci. Przejdźmy jednak do rzeczy. Chłopak namawia nas, abyśmy stanęli do walki u jego boku. Aiden długo się nie zastanawiając wskakuje na arenę, bo widzi, że Ciro sam długo nie pociągnie. Tutaj rozpoczyna się główny wątek fabularny. Robi się zamieszanie i spotykamy niejakiego Czachę, który będzie głównym złym dodatku.

Naszym celem staje się dostanie do Carnage Hall i zostanie nowym czempionem, przy okazji poznając ciekawą historię. Zanim jednak tam dotrzemy, musimy wykonać na mieście szereg wyzwań związanym m.in. z parkourem czy walką. Są to typowe czasówki, w których brąz wystarczy do zwycięstwa.

Dying Light 2 Bloody Ties (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Nowa lokacja

Carnage Hall jest średniej wielkości lokacją, która nie ogranicza się tylko do areny, na której toczymy walki. Znajdziemy tutaj także pokoje innych zawodników, specjalne strefy dla zarażonych, pokoje treningowe oraz sporych rozmiarów ogród, w którym spotkamy przede wszystkim żądnych krwi widzów. Praktycznie w każdym z tych miejsc czekają na nas zadania dodatkowe oraz misje związane z fabułą.

Carnage Hall zostało wykonane bardzo ciekawie i oddaje klimat podobnych miejscówek wyjętych wprost z postapokaliptycznego świata. Brakuje niestety możliwości szybkiej podróży wewnątrz "regionu". Wraz z postępami i koniecznością kolejny raz przemierzania tych samych miejsc, staje się to dość uciążliwe i irytujące.

Dying Light 2 Bloody Ties (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Bloody Ties - DLC warte swojej ceny

Dodatek Bloody Ties do Dying Light 2 Stay Human możemy kupić na wybraną platformę za 39,99 zł. Jest to adekwatna cena do zawartości jaką otrzymujemy. Nie ma tutaj fajerwerków, jednak dostajemy dostęp do ciekawej historii i możliwości sprawdzenia swoich boowych umiejętności z dość trudnymi przeciwnikami. Same starcia są wymagające, a zwycięstwa dają sporo satysfakcji. Jeśli podobała ci się podstawka Dying Light 2, w Bloody Ties także będziesz bawił się znakomicie.