Chłodna kalkulacja - czego brakuje w komputerach Apple z Apple M1?

Nie bez powodu procesor Apple M1 trafił jedynie do MacBook'a Air, 13 calowego MacBook'a Pro oraz Maca mini. To świetny układ, ale ma kilka niedoskonałości.

Spis treści

Wiemy już, ze pierwsze komputery Apple wyposażone w procesory korzystające z architektury ARM są piekielnie wydajne i niesamowicie responsywne, ale to jedna z dwóch stron medalu. Apple oficjalnie porzuciło stosowanie procesorów Intela, a za dwa lata na rynku dostępne będą jedynie komputery z logo nadgryzionego jabłka wyposażone w autorskie procesory.

MacBook Air z Apple M1

Gigant z Cupertino nieprzypadkowo zaprezentował układ Apple M1 w MacBooku Air, 13 calowym MacBooku Pro oraz Macu Mini. Komputery do pracy takie, jak iMac Pro, Mac Pro czy 16 calowy MacBook Pro nadal korzystają z procesorów Intela, a układy ARM otrzymają najwcześniej w przyszłym roku. Wszystko w związku z kilkoma brakami. Oto one.

1. Problemy z wirtualizacją i brak Boot Camp

Boot Camp to narzędzie wbudowane w system operacyjny macOS Big Sur, które pozwala na instalację Windowsa 10 na komputerach Apple. Zabrakło go w nowych modelach z procesorami Apple M1. Wszystko przez brak wsparcia dla odpowiednich emulatorów pozwalających uruchomić oprogramowanie x86. Z tego też powodu komputer Mac średnio nadają się dla użytkowników korzystających na codzień z wirtualizacji.

Logo procesora Apple M1

2. Brak wsparcia dla eGPU

Komputery z procesorami Apple M1 w połączeniu z zewnętrznym układem graficznym byłyby prawdziwymi potworami wydajnościowymi. Niestety ze względu na brak sterowników nie skorzystamy z układów Nvdia, ani AMD.

Do obsługi eGPU w chwili obecnej potrzebny jest Mac z procesorem Intela.

3. Tylko dwa porty USB-C i brak Thunderbolt 4

Komputery z układem Apple M1 wspierają USB 4, ale zabrakło Thunderbolt 4. Zamiast niego mamy znane od 2016 roku Thunderbolt 3. Dodatkowo do dyspozycji mamy jedynie dwa takie porty. Droższe modele z Intelem mają cztery złącza USB Typu C.

4. Tylko jeden zewnętrzny monitor

Jeżeli lubisz pracować na trzech monitorach to komputery z procesorem Apple M1 nie są dobrym zakupem. Mac z układem ARM jest w stanie obsłużyć jeden monitor o rozdzielczości do 6K. Dla porównania modele z procesorami Intela radzą sobie z jednym wyświetlaczem 6K lub dwoma monitorami w 4K. Wszystko przy zachowaniu 60 Hz częstotliwości odświeżania.

Wnętrze Apple M1

5. Tylko 16 GB RAM'u

Układ Apple M1 posiada zunifikowaną pamięć, która jest znacznie szybsza od tej, którą znajdziemy w modelach z procesorem Intela. Niestety gigant z Cupertino nie umożliwia zakupu konfiguracji z 32 GB pamięci operacyjnej. Nie ma z tym problemu w przypadku modelów z procesorami Intela.

6. Problem z aplikacjami

Od ponad 10 lat komputery Apple korzystają z procesorów Intela, na które napisano setki programów. Teraz programiści muszą na nowo pisać swoje aplikacje. Istnieje co prawda narzędzie Rosetta 2 automatycznie zmieniające program na kompatybilny z układami ARM, ale jest to rozwiazanie tymczasowe. Rosetta 2 zniknie z macOS za jakieś dwa lata. Do tej porty deweloperzy muszą zaktualizować swoje aplikacje.

Jak widać komputery Mac z układami ARM borykają się z kilkoma problemami. Mimo wszystko uważamy, że to szalenie ciekawe konstrukcje, którymi warto się zainteresować.

Źródło: cultofmac.com