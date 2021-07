Chłopiec został milionerem sprzedając PS5 i Xbox Series X

Jak zostać milionerem? Pewien 16-letni chłopiec z USA znalazł odpowiedź na to pytanie.

Jak dobrze wiemy premiera konsol PlayStation 5 i Xbox Series X nie obyła się bez pewnych problemów, które w zasadzie nękają graczy po dziś dzień. Chodzi oczywiści o dostępność najnowszych urządzeń od Sony i Microsoftu. Pandemia, ograniczona wydajność fabryk, a także problemy z podzespołami sprawiły, że do dziś nabycie PS5 czy XSX wiąże się z licznymi problemami. O ile można jeszcze dostać zestawy z konsolą, grami i akcesoriami, to już zakup samego sprzętu graniczy z cudem. Całe to zamieszanie postanowili wykorzystać tzw. "scalperzy", czyli kombinatorzy, którzy wykupywali (często za pomocą botów) dostępne na rynku konsole, a następnie sprzedawali je po zawyżonych cenach.

PlayStation 5 (fot. Sony)

The Wall Street Journal postanowił opisać historię jednego z nich - 16-letniego Maxa Haydena z New Jersey w USA. Nastolatek, zamiast bawić się i beztrosko korzystać z życia postanowił wykorzystać swój talent do "rozkręcenia" własnego biznesu. Szesnastolatek wykorzystał pandemię i premiery konsol dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, do zostania milionerem.

Pomysłowy młodzian postanowił zostać resellerem, chociaż w tym przypadku znacznie lepiej pasuje termin scalper. Hayden zaczął skupować dostępne na rynku konsole PS5 i XSX, a następnie sprzedawał je ze znacznym zyskiem. Jak donosi The Wall Street Journal, tylko w zeszłym roku jego zarobił on w ten sposób 110 tysięcy dolarów (~ 420 tysięcy złotych). Jeszcze lepiej wygląda to obecnie, nastolatek może się już bowiem pochwalić milionowymi zyskami. Na jego koncie znajduje się aktualnie ponad 1,7 miliona dolarów (~ 6,4 mln złotych)! Max chcąc osiągnąć ten sukces poświęcał na pracę resellera blisko 40 godzin tygodniowo.

Xbox Series X (fot. Microsoft)

To jednak nie wszystko, Hayden postanowił rozszerzyć swój biznes i zaczął skupować sprzęt do ćwiczeń oraz maszynki do włosów. Jak przyznał on redakcji The Wall Street Journal, wierzył, że zamknięte siłownie i zakłady fryzjerskie sprawią, że ceny sprzętu pójdą w górę, a on będzie mógł się cieszyć kolejnym zarobkiem. Biznes 16-latka rozrósł się do tak dużych rozmiarów, że w pewnym momencie nie był on już w stanie samodzielnie nad nim zapanować. Pomysłowy nastolatek rozwiązał ten problem zatrudniając dwóch kolegów, którym płacił 15 dolarów za godzinę. Odpowiadali oni w głównej mierze za pakowanie i rozsyłanie paczek do klientów.

Powyższe praktyki ciężko uznać za etyczne. Co więcej, są one często na pograniczu prawa - przypomnijmy, że w UK debatuje się nad prawem "anty-scalperskim". W tym konkretnym przypadku musimy jednak przyznać, że Max Hayden wykazał się niezwykłą zaradnością i pomysłowością.

Zobacz również: State of Play - wiemy, kiedy odbędzie się pokaz gier na PS5 i PS4