Christopher Walken dołącza do obsady "Diuny 2". Zagra kluczową postać

Christopher Walken przyzwyczaił nas do odgrywania niepokojących czarnych charakterów i wygląda na to, że poszerzy ten repertuar o naprawdę imponującą rolę. Aktor dołączył właśnie do obsady "Diuny 2" Denisa Villeneuve'a – przekonajcie się, kogo zagra.

fot. https://www.instagram.com/graphixjames/