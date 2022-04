Chrome 101 - nadeszło FLEDGE. Jak zmieni internet?

Google udostępniło Chrome w wersji 101. Już możesz z niej korzystać. A jakich zmian się spodziewać?

Chrome w wersji 101 - a dokładnie 101.0.4951.41 - nie wprowadza wizualnie żadnych rewelacji, ale implementuje FLEDGE API. Jest to mechanizm związany z personalizacją reklam, będący następcą nieudanego projektu FLoC (Federated Learning of Cohorts), Ma dwa mechanizmy profilowania: Topics API oraz First Locally-Executed Decision over Groups Experiment ( czyli właściwe FLEDGE). Google deklaruje, że Topics API personalizuje reklamy bez ingerowania w prywatność - aczkolwiek bada aktywność użytkownika w sieci, co tydzień podsumowuje najbardziej interesujące go tematy i na tej podstawie dobiera reklamy do wyświetlania. Informacje te są przechowywane lokalnie na dysku użytkownika - po trzech tygodniach ulegają automatycznemu skasowaniu.

FLEDGE działa tak: użytkownik odwiedza stronę reklamodawcy, gdzie jest proszony o dodanie tematu do swoich zainteresowań. Następnie będzie prowadzić aukcję wśród reklamodawców, a zwycięzca otrzyma powierzchnię reklamową i to jego reklama zostanie wyświetlona użytkownikowi. Brzmi to dziwnie i nie wiadomo, czy się sprawdzi. Oba wspomniane mechanizmy już są w Chrome 101, ale na razie są w fazie testów - ostateczną formę mają przyjąć do wydania Chrome 104.

A co poza tym? Kilka poprawek technicznych, które mają mieć pozytywny wpływ na szybkość działania Chrome oraz stabilność przeglądarki. Czyli - zwykli użytkownicy nie powinni odczuć żadnych znaczących zmian. Poczują je za to reklamodawcy.

Źródło: Neowin