Chrome 103 obiecuje szybsze ładowanie stron. Sprawdź, czy to działa

Już dzisiaj możesz zaktualizować Chrome do najnowszej wersji. Wraz z nią wkracza na scenę nowy mechanizm, który ma usprawnić wczytywanie witryn.

Google nie traci tempa i trzyma się czterotygodniowego cyklu wydawniczego. Chrome 103 pojawi się dzisiaj w godzinach popołudniowych, ale jego następcę zobaczymy dopiero 2 sierpnia, a więc nieco później. Cóż, inżynierowie Google też chcą mieć wakacje. Najważniejszą nowością, którą wprowadza edycja z numerem 103, jest mechanizm pre-renderujący witryny, co właśnie przyczynia się do ich szybszego wczytywania. Poprzednio używany, No State Preftech, nie spełnił swojej roli, choć miał bardzo pozytywny wpływ na bezpieczeństwo najpopularniejszej przeglądarki świata. Nowy z kolei obsługuje dostęp do lokalnych czcionek oraz pliki AVIF w Web Share.

Nowy mechanizm Chrome używa m.in. wymuszania na serwerze wysyłania danych do klienta, co przyśpiesza przeprowadzane operacje. Ale jakiego przyśpieszenia w otwieraniu stron można się spodziewać - tego nie podano. Jednak już od dzisiaj każdy będzie mógł przekonać się o tym osobiście. Wracając do wspomnianych plików AVIF - są one bardziej wydajnym formatem niż JPEG i Google ma nadzieję, że wejdzie on do szerokiego użytku. I to jest możliwe - przykładem .webp, które obecnie jest bardzo powszechne.

Na tym oczywiście nie koniec poprawek. Pojawiło się sporo zmian związanych z mechanizmami bezpieczeństwa, a także nowości dla deweloperów. Czyli mamy to, do czego przyzwyczaiło nas Google. A jak sprawdza się nowy mechanizm ładowania stron, o tym będziemy mogli przekonać się już dzisiaj w godzinach popołudniowych.

Źródło: Neowin