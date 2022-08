Chrome 104 już w Twoim zasięgu - zobacz, co przynosi

Ta edycja to dwie warte wzmianki nowości. Pozostaną w Chrome na stałe.

Najpopularniejsza przeglądarka świata doczekała się edycji 104, a właściwie jest to Chrome 104.0.5112.81. Jak podaje samo Google, najważniejsze nowości są dwie. To wyszukiwanie za pomocą obrazów i wyświetlanie plików PDF na pełnym ekranie. Na czym polegając?

Obiektyw Google - służy do wyszukiwania obrazów zamiast słów, co daje szerokie pole do popisu. Możesz dzięki temu identyfikować florę i faunę, szukać podobnych produktów oraz źródeł obrazów. Działa to w prosty sposób, a instrukcję zobaczysz po zaktualizowaniu przeglądarki:

kliknij obraz prawym przyciskiem myszy;

kliknij Szukaj grafiki za pomocą Google Lens;

zobacz wyniki w panelu bocznym przeglądarki;

wyszukaj za pomocą całego obrazu lub jego części.

Fot.: H Tur/PC World

Wyniki wyszukiwania wyskakują z boku. Sprawdziłem - nie działa to perfekcyjnie. Mamy na grafice kadr z filmu, a Chrome podsuwa mi zamiast materiałów z Westworld... podobne ubrania.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Wyświetlanie plików PDF na pełnym ekranie to z kolei możliwość skupienia się na przeglądanym dokumencie. Tu instrukcja wygląda następująco:

otwórz plik PDF w przeglądarce;

otwórz menu przeglądarki plików PDF;

kliknij Tryb prezentacji.

Fot.: H Tur/PC World

Tę nowość również sprawdziłem i tu nie mam zastrzeżeń. Z ekranu znika wszystko, poza treścią dokumentu. Może to pomóc nie tylko w przeglądaniu PDF-ów we własnych czterech ścianach, ale również podczas prowadzenia prezentacji.

Na tym nie koniec. Dodano do ustawień możliwość automatycznego przywracania kart, które były otwarte w momencie zamknięcia przeglądarki. Czyli - zaczynasz w miejscu, gdzie skończyła się poprzednia sesja. W tym celu należy włączyć w ustawieniach "Po uruchomieniu" i wybrać Kontynuuj od tego samego miejsca.

Oprócz tego pojawia się szereg poprawek związanych z bezpieczeństwem, wydajnością oraz szybkością Chrome. Wszystko prowadzi do tego, aby korzystanie z niej było bardziej komfortowe. Czy to się udało? Sprawdź już dzisiaj i zaktualizuj Chrome do najnowszej wersji.

Źródło: Google