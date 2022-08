Chrome 105 już dzisiaj. Ta wersja nie podoba się Apple

To już druga z kolei edycja krytykowana przez Apple oraz Mozillę. W czym ma problem konkurencja?

W Chrome 104 wprowadzono nowe API - zaktualizowaną wersję Web Bluetooth API. Mocno krytykowały je Apple i Mozilla, twierdzące zgodnie, że zbytnio eksponuje aktywność użytkownika sieci, co odziera go mocno z prywatności. Dzisiaj pojawi się edycja z numerem 105. Choć nie ma tu aż tak kontrowersyjnych rozwiązań, Apple już zgłasza swoje zastrzeżenia. Jakie? Zanim do tego przejdziemy, kilka słów o nowościach technicznych.

Chrome 105 ma zaimplementowane API User Agent Client Hints. Gromadzi informacje o aktywności i stanie urządzenia, co ma na celu umożliwienie deweloperom lepsze przygotowanie responsywnych stron internetowych. Już w marcu, przy premierze setnego Chrome'a, Google przekazało deweloperom, że do marca 2023 muszą wdrożyć obsługę tego API w swoich aplikacjach. Mimo krytyki tego rozwiązania, swoich planów nie zmieniło. Ale nieco zmodyfikowało API. Konkretnie - ograniczyło ilość zbieranych informacji do minimum, dzięki czemu przeglądarka zbiera wystarczającą ilość danych, aby dopasować perfekcyjnie np. rozmiary obrazków na urządzeniach mobilnych. To właśnie to gromadzenie informacji nie podoba się Apple. A ponieważ nadal jest, zarzuty o naruszanie prywatności pozostają w mocy.

Pozostałe zmiany to również różnego rodzaju sprawy techniczne - nie widzimy ich podczas oglądania stron internetowych, jednak służą zarówno deweloperom, jak i użytkownikom. Czyli - wizualnie nie ma żadnych zmian, jednak technicznie mamy ich sporo. Nowa edycja Chrome pojawi się już dzisiaj w godzinach popołudniowych czasu polskiego. Jeśli chcesz być na bieżąco - możesz mieć ją już dzisiaj.

