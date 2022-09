Chrome 106 już dzisiaj, a z nim funkcje eksperymentalne

Sprawdzamy, co tym razem przygotowało Google dla użytkowników swojej przeglądarki.

Cztery tygodnie minęły nie wiadomo kiedy i po Google Chrome 105 nadszedł czas na Chrome 106. Przeglądarka w najnowszej wersji będzie dostępna już dzisiejszego wieczora, a choć nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian, zaoferuje kilka funkcji eksperymentalnych. Są one przeznaczone dla programistów oraz mechanizmów sieciowych, a ich cel to oczywiście zwiększenie szybkości ładowania witryn oraz ich responsywności.

Google porzuca wsparcie dla atrybutów plików cookies, które mają znaki nie należące do układu ASCII, a także pozbywa się push streams z HTTP/2. Pojawia się natomiast Bring Your Own Buffer (BYOB) w Serial Port. Umożliwia lepszą alokację buforowania, co pozwoli deweloperom na precyzyjne ustalenie przesyłanych pakietów tak, aby nie przekraczały pojemności bufora. W efekcie streamowanie danych powinno być płynniejsze i bez zacinania.

W Chrome 106 pojawia się również nowe API - Intl.NumberFormat v3. Dodaje ono trzy nowe funkcje: formatRange / formatRangeToParts / selectRange. Funkcje eksperymentalne dotyczą asynchronicznej aktualizacji File System Access API, a także dodano w Origins Pop-up API. te opcje pozostaną z nami do Chrome 108. Choć zmiany nie będą widoczne, mają kolosalny wpływ na wydajność przeglądarki oraz obsługiwane przez nią elementy - grafikę, multimedia, dokumenty itp. Dlatego warto ją zaktualizować.

Źródło: Google