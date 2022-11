Chrome 108 już dzisiaj. Zobacz, czego oczekiwać

Ostatni dzień listopada przyniesie kolejną stabilną edycję przeglądarki Google. Znamy już listę zmian.

Nowa edycja Chrome przyniesie szereg zmian technicznych, dzięki którym otwieranie stron oraz obsługa znajdujących się na nich elementów ma być znacznie wygodniejsza. Zostaną także usunięte te funkcje dla deweloperów, które nie znalazły ich uznania, jak ImageDecoderInit.premultiplyAlpha czy navigateEvent.scroll(). Inne z kolei doczekają się usprawnień, a dotyczą one m.in. obsługi protokołu IPv6 i Web Payment API.

Z nowości - wprowadzony zostaje gradient COLRv1, umożliwiający obsługę większej ilości odcieni czcionek. Dodano nowe funkcje do obsługi CSS, co przełoży się na efekty wizualne stron internetowych przeglądanych za pomocą Chrome. Inne warte odnotowania poprawki są związane z prywatnością, drukowaniem oraz aktualizacjami asynchronicznymi pomiędzy różnymi instancjami przeglądarki. I to tyle - albo też aż tyle. Na kolejną edycję -z numerem 109 - przyjdzie jeszcze sporo poczekać, ponieważ pojawi się dopiero 10 stycznia 2023 roku. Edycję 108 będzie można pobrać już dzisiaj po południu czasu polskiego.

Źródło: Neowin