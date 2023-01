Chrome 109 przynosi nam CHIPS-y

Pierwsza w 2023 roku aktualizacja przeglądarki to 109. stabilna wersja Chrome.

Chrome 109 wychodzi zgodnie z planem, czyli cztery tygodnie z hakiem po wydaniu wersji 108. Hak ów spowodowany był okresem przerwy świąteczno-noworocznej. Co warto podkreślić już na samym wstępie, będzie to ostatnia edycja przeglądarki, która wspiera Windows 7 i Windows 8.1. W wydaniu tym pojawia się CHIPS. Jest to skrót od Cookies Having Independent Partitioned State i ma być alternatywą Google dla ciasteczek firm trzecich. Czym się od nich różni? Otóż deweloperzy otrzymują narzędzia pozwalające na udostępnianie niezbędnych danych z poziomu top-level, dzięki czemu użytkownik nie będzie śledzony. Jak się sprawdzi - to pokaże czas.

Ponadto pojawia się MathML - jest to możliwość lepszego umieszczenia formuł matematycznych na stronach, poprawiająca wydajność oraz integralność witryny, a ponadto ułatwiająca wycinanie fragmentów zawierającego je kodu HTML oraz SVG. Dla twórców stron dodano także Origin Private File System (OPFS). Jest to komponent w File System Access API na Androidzie, zaś efektem jego wprowadzenia ma być szybszy dostęp do przechowywanych przez witrynę plików. Oprócz tego pojawiają się także usprawnienia dla wideokonferencji.

Fot.: Rubaitul Azad/Unsplash

Kolejna edycja Chrome zaplanowana jest na 7 lutego, ale jak zwykle wcześniej pojawi się w kanale Beta.

Źródło: Neowin, Google