Chrome 79 ostrzeże Cię, jeśli Twoje hasło zostało skradzione

Google w każdej kolejnej edycji Chrome dodaje nowe funkcje. W wydaniu 79 pojawi się alarm, informujący o kradzieży haseł użytkownika.

Google zapowiedziało, że we wspomnianej edycji pojawią się poprawki związane z bezpieczeństwem i wydajnością. Alert dotyczący skradzionych haseł jest tylko jedną z kilku nowych funkcji. Inne to zaawansowana ochrona przeciwko phishingowi, a także "zamrażanie" zakładek, które nie są używane - co pozwoli na mniejsze zapotrzebowanie na pamięć i pozwoli na płynniejsze działanie aktywnej zakładki. Wracając do haseł - ich monitorowaniem zajmują się specjalistyczne strony, jak choćby HaveIBeenPwned.com, które gromadzą nazwy użytkowników i powiązane z nimi hasła z różnego rodzaju wycieków. Teraz zajmie się tym również Google - zawsze, gdy będzie wpisywać się login i hasło na stronie, wyskoczy okienko z informacją o tym, czy trzeba zmienić dane, czy też są one bezpieczne (nie trafiły do żadnego znanego wycieku).

Poza tym Chrome będzie korzystać z bazy danych, zawierającej listę strony phisingowych, a także wyłudzających hasła. Funkcja ta będzie włączona domyślnie, a po wejściu na witrynę, znajdującą się na liście, otrzymasz ostrzeżenie. Natomiast ręcznie trzeba będzie włączyć funkcję optymalizacji wydajności - czyli wspomniane zamrażanie nieaktywnych zakładek. Automatycznie będzie wykonywana taka akcja, gdy nie skorzysta się z zakładki przez pięć minut. Dzięki temu przeglądarka zyska dodatkowe zasoby pamięci i procesora do użytku. Inne zmiany to usprawnienie używania kilku kont w jednej przeglądarce oraz blokowanie elementów multimedialnych ze stron HTTP.