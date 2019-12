Chrome 80 i 81 - czego się można spodziewać?

Niedawno ukazało się 79. stabilne wydanie przeglądarki Chrome. Tymczasem wyciekły informacje o tym, czego spodziewać się w jej dwóch kolejnych edycjach.

Spis treści

Chrome 80

W Chrome 80 zostanie bardziej rozbudowana funkcja zamrażania nieaktywnych zakładek, co pozwoli właścicielom notebooków i laptopów na ograniczenie zużycia baterii. Zamrożone zakładki nie będą wykonywać żadnych zadań. Jednak uwaga - nie będzie zatrzymywane działanie tych, które odtwarzają multimedia. Pozwoli to np. przeglądać stronę, a równocześnie słuchać klipów z YouTube. We flagach pojawi się opcja pozwalająca na wyłączenie automatycznego zamrażania zakładek. Ponadto zakładki będzie można grupować - w edycji 80 funkcja ta pojawi się w ograniczonym zakresie, dopiero 81 przyniesie jej pełnię możliwości. Zakładki będzie można oznaczać kolorami, a także nadawać nazwy poszczególnym grupom.

W przypadku używania Chrome w firmach, administratorzy będą mieli możliwość grupowego wyłączenia każdego rodzaju synchronizacji - od haseł po historię odwiedzanych stron. Ponadto pojawi się możliwość blokowania rozszerzeń spoza sklepu Chrome Web Store.

Chrome 81

Chrome 81 ma ujrzeć światło dzienne 17 marca 2020 roku. Pierwsza zapowiedziana nowość to zaalarmowanie użytkownika o używaniu przez stronę przestarzałego protokołu TLS 1.0 lub 1.1. Ostrzeżenie ma mieć formę okienek pop-up, a po pewnym czasie będzie zmienione na alarm wyświetlany na cały ekran. Druga nowość to możliwość dzielenia się zawartością schowka pomiędzy wersją mobilną a desktopową Chrome. Warunkiem powodzenia operacji jest zalogowanie na to samo konto Google na obu urządzeniach.