Chrome 80 z funkcją SameSite Cookie już jest

Chrome 80 doczekało się dzisiaj stabilnego wydania. SameSite Cookie to coś, co może być małą rewolucją w przeglądaniu stron internetowych.

Google wypuściło Chrome 80 zgodnie z planem i już teraz każdy może zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji. SameSite Cookie to nowe rozwiązanie, które umożliwia stosowanie ciasteczek jedynie wówczas, gdy pochodzą one z witryny osiąganej za pomocą bezpiecznego połączenia. W ciągu dwóch kolejnych lat powinna znaleźć powszechne zastosowanie i stać się standardem w sieci. Efekt? Wzrost bezpieczeństwa i możliwość lepszego nadzorowania zgromadzonych danych o użytkowniku. Jest to najważniejsza zmiana od czasu wprowadzenia HTTPS. Google opublikowało dłuższe wideo, wyjaśniające mechanizm działania SameSite Cookie.

Google ostrzega także, że administratorzy mogą być zmuszeni do zaimplementowania specjalnej polityki w celu umożliwienia używanym w firmie przeglądarkom Chrome otwarcie stron nie spełniających nowych wymogów Google. Oprócz wprowadzenia SameSiteCookie, Google wprowadziło do przeglądarki także kilka pomniejszych zmian związanych z bezpieczeństwem oraz optymalizacją działania. Dzięki temu powinno być szybciej, lepiej i bezpieczniej.