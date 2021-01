Chrome 88 z kolejnymi zmianami. Sprawdź, co stanie się z Twoimi hasłami

Google wprowadza kolejne usprawnienia w najnowszej wersji przeglądarki Chrome. Tym razem zajęto się wbudowanym menadżerem haseł. Zobacz, co stanie się z Twoimi hasłami przechowywanymi w Google.

W dzisiejszych czasach każdy użytkownik posiada mnóstwo kont w różnego rodzaju usługach. Nie sposób spamiętać wszystkich haseł w głowie, ale z pomocą przychodzą nam specjalne programy do zarządzania hasłami.

Google Chrome Źródło: computerworld.com

Menadżer haseł to niezwykle przydatna aplikacja, która pamięta wszystkie nasze hasła, a my uzyskujemy do nich dostęp za pośrednictwem jednego hasła głównego. Niestety rozwiązanie to często wymaga doinstalowywania dodatkowych wtyczek lub programów w związku z czym zdecydowana większość użytkowników korzystać z zapamiętywania haseł w przeglądarce.

Google od wielu lat pozwala na gromadzenie haseł w przeglądarce Chrome.

Wraz z aktualizacją Google Chrome do wersji 88 wbudowany menadżer haseł otrzymał dodatkowe funkcje ochrony, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo naszych danych w sieci.

Najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome posiada wbudowany skaner haseł, który pozwala sprawdzić, czy nie zostało ono kiedyś użyte do próby przejęcia konta. Przy okazji Chrome sprawdza siłę przechowywanych haseł i proponuje ich zmianę na dłuższe, bardziej skomplikowane i trudniejsze do złamania.

Przejęte hasła w Google Chrome

Google Chrome wyświetli listę witryn, które zabezpieczone są słabymi hasłami. Przeglądarka sprawdzi również stosowanie tego samego hasła na wielu stronach.

Propozycja zmiany hasła w Google Chrome

Dodatkowo Google Chrome pozwoli od razu z poziomu ustawień zmienić hasło w witrynie, która jest zagrożona. Wystarczy, że klikniemy Zmień hasło, aby przejść do odpowiedniej strony pozwalającej na zmianę hasła.

Aktualizacja do Google Chrome 88 została już udostępniona. Pobiorą ją użytkownicy Windowsa, macOS, Androida oraz iOS.

Źródło: slashgear.com