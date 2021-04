Chrome 90 z nowym enkoderem AV1 oraz API dla rozszerzonej rzeczywistości

Światło dzienne ujrzała najnowsza edycja najpopularniejszej przeglądarki świata - Google Chrome. Przynosi użytkownikom sporo nowości.

Google wypuściło Chrome 89 miesiąc temu, wprowadzając w nim nowości, które zmusiły deweloperów do kilku zmian - w tym zaoferowania aplikacji webowych w wersji offline. Chrome 90 to przede wszystkim nowe wersje istniejących elementów - przeglądarka otrzymała nowy enkoder AV1, zoptymalizowany pod katem konferencji wideo. Poziom osiąganej przez niego kompresji ma w pełni wykorzystać możliwości sieci oraz umożliwić wysoką jakość połączeń nawet przy niewielkim transferze.

Druga ważna nowość to blokowanie portu 554 dla HTTP, HTTPS i serwerów FTP. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - bezpieczeństwo. Wcześniej port służył jako wektor do złośliwych ataków. Google już wcześniej zablokowało go dla użytkowników biznesowych oraz korporacji. Dalsze zmiany są niewidoczne gołym okiem, ale mają wpływać na szybkość oraz stabilność działania Chrome. Na liście znajduje się lepsze ustawianie wartości CSS, kolejkowanie atrybutów aplikacji webowych, a także renderowanie elementów webowych po stronie serwerów. Ponadto rozszerzona rzeczywistość otrzymała nowe API, umożliwiające lepsze jej wykorzystanie.

Jeśli chcesz zaktualizować Chrome do wersji 90, kliknij w przycisk menu i wybierz Pomoc, a następnie Google Chrome - informacje. Po aktualizacji wymagany jest restart przeglądarki. A kolejna edycja, numer 91, pojawi się dopiero 25 maja.

Źródło: Neowin