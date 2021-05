Chrome 91 - aktualizacja przed wakacjami. Co nowego?

Najnowsza edycja przeglądarki Google przynosi kilka wartych uwagi nowości.

Chrome 90 pokazało się na rynku ponad miesiąc temu, przynosząc nowy enkoder AV1 oraz API dla rozszerzonej rzeczywistości. Jego następca to z kolei WebOTP API, które umożliwia transfer haseł jednorazowych z SMS-ów w ramkach typu cross-origin iframe, a także File System Access API. To pierwsze z pewnością przyda się osobom, które korzystają z iCloud czy Shopify i chcą wykorzystać w pełni możliwości własnych serwerów. Drugie doradza użytkownikom pobierającym pliki, jakie powinny mieć nazwy oraz gdzie najlepiej je zapisać.

W edycji 91 pojawia się w końcu możliwość skopiowania pliku ze schowka za pomocą kopiuj-wklej (Ctrl+C, Ctrl+V) do aplikacji sieciowej. Taki plik jest traktowany jak możliwy jedynie do odczytu, a więc nie ma szans, aby został nadpisany czy uszkodzony w jakikolwiek inny sposób. Poza tym przeglądarka od tego wydania blokuje port 10080 dla HTTP, HTTPS i połączeń FTP. Pozwoli to na uniknięcie ataków NAT Slipstream 2.0. Pojawia się również wsparcie dla żądań WebSocket przy połączeniach HTTP/2.

Google nie zapomniało również o deweloperach. Nowe API pozwala na migrację ich aplikacji Chrome do wersji webowych bez żadnego wpływu na ogólną funkcjonalność. Wprowadzono także obsługę stylów CSS @counter i wsparcie dla modułów JSON. Kolejne zmiany pokażą się w Chrome 92, którego data premiery została wyznaczona na lipiec.

Źródło: Neowin