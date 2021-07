Chrome 92 z ważnymi nowościami bezpieczeństwa

Dzisiaj ukazała się 92., stabilna wersja Chrome. Jeśli używasz tej przeglądarki, dowiedz się, co nowego przynosi!

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka świata i to się jeszcze długo nie zmieni. Tym razem Google postawiło na prywatność i oszczędność energii. Zacznijmy od tego pierwszego aspektu. Na niektórych stronach pojawią się dodatkowe pytania o uprawnienia, dotyczące zwłaszcza lokalizacji oraz mikrofonu. Ponadto użytkownik może kliknąć na ikonkę kłódki przy adresie, aby zobaczyć wszystkie zezwolenia, które udzielił danej witrynie.

Kolejne nowości związane są z Chrome Actions - jest to funkcja wprowadzona w Chrome 87 (listopad 2020). Pozwala użytkownikowi na wykonywanie z paska adresu kilku akcji - jak kasowanie historii lub ciasteczek. Teraz dochodzi do tego kolejna - sprawdzanie bezpieczeństwa. Pozwoli na sprawdzenie bezpieczeństwa haseł oraz przeskanowanie wtyczek i rozszerzeń w celu znalezienia złośliwych. Inne nowości to zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa oraz zarządzanie synchronizację.

Zobacz również:

Rozszerzeniu uległ także mechanizm izolacji stron. Mówiąc w skrócie - teraz dzięki niemu złośliwe rozszerzenia nie będą w stanie kraść danych, jakie wpisuje się na różnych stronach w sieci. Wykrywanie phishingu stało się aż 50 razy szybsze w porównaniu do poprzednich edycji Chrome. Jeśli chodzi o oszczędzania energii, poprawiono mechanizmy związane z jej zapotrzebowaniem i wykorzystaniem, co przełoży się na mniejsze wykorzystanie baterii zarówno w laptopach, jak i podczas używania Chrome na urządzeniach mobilnych.

Źródło: Neowin, Chrome