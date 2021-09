Chrome 93 z mnóstwem zmian technicznych

Od dzisiaj możesz korzystać z 93. stabilnej wersji Chrome. Lista nowości i zmian jest całkiem spora - zobacz!

Na wstępie zauważę, że Chrome 93 to ostatnia edycja przeglądarki wydawana w dotychczasowym cyklu - kolejne będą miały regularne edycje co cztery tygodnie. Czyli praktycznie rzecz ujmując - co miesiąc nowe Chrome, a więc w kwietniu 2022 powinniśmy mieć okrągłe 100 w numerze. A jakie mamy warte uwagi zmiany w Chrome 93?

Edycja ta przynosi mnóstwo zmian niewidocznych w codziennym użytkowaniu przeglądarki, a więc technicznych. Google informuje o usunięciu wsparcia dla algorytmu 3DES w TLS. Powodem jest jego podatność na ataki Sweet32, ponadto ma on negatywny wpływ na szybkość i wydajność przeglądarki, a na urządzeniach mobilnych przyczynia się dodatkowo do szybszego wyczerpywania zasobów baterii. Dalej - zostają zablokowane połączenia HTTP, HTTPS i FTP przez porty 989 i 990. W edycji Chrome 93 usprawniono współpracę przeglądarki z aplikacjami do tworzenia notatek. Chrome będzie korzystać ze specjalnego agenta do ich identyfikacji. Pozwoli to na użycie adresu URL do uruchomienia notatnika.

Multi-Screen Window Placement API to kolejna zmiana - ma za zadanie usprawnić korzystanie z przeglądarki na stanowiskach z wieloma monitorami. Dodano także wsparcie dla WebOTP API, które pozwoli developerom na wprowadzanie jednorazowych, wysyłanych SMS-em hasłem oraz umożliwi synchronizację pomiędzy kontami Google otwartymi na różnych urządzeniach. I w końcu rzecz ostatnia - wprowadzono wsparcie dla grafik w formacie .SVG.

Choć zmiany nie są widoczne, mają wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo i wydajność przeglądarki, a także zwiększyć komfort codziennego jej użytkowania. Następna edycja ukaże się 21 września i również przyniesie kilkanaście zmian, w tym związanych z API wirtualnej klawiatury. Póki co możesz w dowolnej chwili zaktualizować Chrome do edycji 93.

Źródło: Google