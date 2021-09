Chrome 94 - co nowego przynosi najnowsza wersja przeglądarki Google?

Najpopularniejsza przeglądarka świata pojawia się w edycji 94. Przynosi zarówno większe, jak i mniejsze zmiany techniczne.

Chrome 94 ukazuje się równo trzy tygodnie po edycji 93, co jest czymś nowym. Zwykle kolejne wersje publikowano co sześć tygodni, potem Google poinformowało o planach przejścia na cykl czterotygodniowy. Trudno zatem powiedzieć, czy wydania co trzy tygodnie staną się normą czy jest to tylko nietypowy przypadek. Jedną z największych zmian jest API idle detection, czyli system wykrywania bezczynności. To nieco kontrowersyjne rozwiązanie, które Mozilla zdecydowała się usunąć z Firefoxa. Dlaczego?

Otóż idle detection ma za zadanie wykorzystywać zasoby sprzętowe tylko dla aktualnie używanej zakładki. Jednak jak się okazało, złośliwe strony mogą obejść to rozwiązanie, korzystając z nich bez zgody i wiedzy użytkownika. Przed tym API ostrzega także zespół odpowiedzialny za rozwój silnika WebKit. Mimo to Google wprowadziło je dla deweloperów, a czy pozostanie w kolejnych wydaniach - czas pokaże. Jeśli chodzi o samych użytkowników, tutaj żadnych widocznych zmian nie uświadczymy. Sporo zmieniło się za to w warstwie technicznej. Przeglądarka otrzymała wsparcie dla niskopoziomych API WebCodecs, co ma zwiększyć wydajność niektórych aplikacji, w tym związanych z grami online. Z powodów bezpieczeństwa usunięto z CHrome AppCache.

Polepszono nieco mechanizm tworzenia zrzutów ekranu - została poszerzona przestrzeń barw w 2D, usunięto elementy API używane wcześniej przez Flash, a także usprawniono kontrolę na właściwościami CSS - działanie elementów interaktywnych ma być płynniejsze i wygodniejsze. I to tyle. Kolejne wydanie ma pojawić się 18 października. Chrome nie aktualizuje się samoczynnie, musisz więc przeprowadzić proces samodzielnie.

Źródło: Neowin, Google