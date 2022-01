Chrome 97 już dzisiaj! Zobacz, co się zmienia!

Dzisiaj w godzinach popołudniowych pierwsi użytkownicy będą mogli korzystać z 97. stabilnej wersji Chrome. Co tym razem przygotowało dla nas Google?

Chrome 96 pojawiło się 19 listopada, czas więc najwyższy na jego następcę. Normalnie kolejne edycje stabilne wypuszczane są co cztery tygodnie, ale w grudniu odpuszczono nowe wydanie ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną. Dziś przeglądarka Chrome 97 trafiła do kanału stabilnego i korzystają z niej pierwsi użytkownicy na świecie.

Największa nowość to Keyboard API. Jest to budzące kontrowersje rozwiązanie, które pozwala zapamiętywać naciskane klawisze podczas korzystania z przeglądarki. Google wprowadziło tę zmianę w celu ułatwienia życia web-developerom, lecz - co było łatwe do przewidzenia - pojawiły się głosy mówiące o szpiegowaniu użytkowników. Pomysł skrytykowały dwa konkurencyjne zespoły - specjaliści WebKit od Apple oraz deweloperzy Firefoxa. Mimo tego producent nie wycofał się z wprowadzenia tej nowości.

Foto: Google

Kolejne zmiany dotyczą elementów technicznych - jak usprawnienie obsługi stylów CSS czy skryptów HTML, co powinno odbić się na płynności działania elementów animowanych na stronach. Usprawnienie protokołów komunikacyjnych ma przyśpieszyć samo połączenie na linii przeglądarka-serwer.

O wszystkich nowościach możesz przekonać się w praktyce po aktualizacji przeglądarki - w tym celu wejdź do działu Pomoc w ustawieniach przeglądarki, a tam wybierz Google Chrome- informacje. Po aktualizacji niezbędny będzie jej restart.

Źródło: Neowin