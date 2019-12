Chrome OS w końcu w poziomem naładowania akcesoriów Bluetooth

W Google Chrome OS w końcu pojawiła się mała, ale niezwykle przydatna funkcja pozwalająca sprawdzić poziom naładowania peryferiów podłączonych przez Bluetooth.

Akcesoria wykorzystujące łączność bezprzewodową Bluetooth są świetne, ponieważ nie posiadają żadnych przewodów. Niestety żadna technologia nie jest idealna. Sprzęty, które łączą się z innym urządzeniem za pomocą Bluetooth muszą posiadać wbudowane bateria lub akumulator, które zawsze rozładowują się w najmniej oczywistym momencie. Podczas, gdy coraz więcej nowych urządzeń nie posiada złącz słuchawkowych, a jedynym portem pozostaje USB Typu C na rynku znajdziemy mnóstwo systemów operacyjnych, które nadal nie pozwalają na sprawdzenie stanu naładowania akcesoriów Bluetooth lub robią to bardzo niedokładnie.

Źródło: google

Po raz pierwszy rozwiązanie tego typu zadebiutowało lata temu w systemie Mac OS X, kiedy to Apple wprowadziło do sprzedaży bezprzewodową myszkę Magic Mouse oraz klawiaturę Apple Wireless Keyboard. Urządzenia te dostarczane były razem z komputerami all-in-one iMac. Aby użytkownik nie został niemile zaskoczony w systemie pojawiła się opcja sprawdzenia poziomu naładowania akcesoriów, która istnieje do dziś. Z czasem na rynku zaczęło pojawiać się coraz więcej bezprzewodowych akcesoriów, ale systemy operacyjne nadal nie pozwalały w łatwy sposób sprawdzić poziomu naładowania baterii.

Sytuacja powoli się zmienia. Sprawdzenie statusu naładowania urządzeń dostępne jest już w systemach iOS oraz Android. Teraz do tego grona dołącza system Chrome OS. Google od początku roku prowadziło prace, których celem było wprowadzenie wskaźnika poziomu naładowania urządzeń podłączonych za pomocą Bluetooth. Teraz funkcja ta pojawiła się w stabilnym wydaniu Chrome OS.

Niestety opcja ta nie jest domyślnie uruchomiona i trzeba ją ręcznie aktywować. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę Chrome i w pasku adresowym wpisać chrome://flags. W wyszukiwarce trzeba wpisać Show Bluetooth device battery (#show-bluetooth-device-battery) i aktywować tą opcję.

Od tego czasu w aplikacji ustawienia dostępny będzie wskaźnik naładowania urządzeń peryferyjnych podłączonych za pomocą technologi Bluetooth. Wskaźnik pojawia się także w szybkich ustawieniach.

Niestety rozwiązanie to nie jest idealne. Chrome OS pokazuje stan naładowania baterii dla większości, ale nie wszystkich urządzeń. Dodatkowo zdarza się, że system informuje o poziomie naładowania ze sporym marginesem błędu. Drugim dużo większym problemem jest fakt, że po włączeniu flagi odpowiedzialnej za wskaźnik naładowania baterii przestają działać niektóre urządzenia wykorzystujące łączność Bluetooth Low Energy.

Źródło: 9to5google.com