Chrome dodaje wyszukiwarkę Ecosia

Ecosia poinformowała, że użytkownicy mobilnej przeglądarki Chrome będą mogli ustawić wyszukiwarkę Ecosia jako domyślną. Pierwsza fala aktualizacji obejmie 47 krajów.

Chrome w tej chwili oferuje użytkownikom możliwość korzystania z wyszukiwarek Google, DuckDuckGo, Bing, Yahoo! i kilku innych. Już niedługo dołączy do nich Ecosia - jest to wyszukiwarka, o której parokrotnie wspominaliśmy na naszych łamach, m.in. w alternatywach dla usług Google. Ecosia to nie tylko silnik wyszukiwania, ale również organizacja, która sadzi drzewa na całym świecie - jedno za każde 45 wyszukiwań. Z możliwości korzystania z tej wyszukiwarki jako domyślnej będą mogli od 17 marca skorzystać mieszkańcy 47 krajów, ale nie w Europie. Dlaczego? Powodem jest brak porozumienia pomiędzy Ecosią a Google. Poszło o konieczność zapłacenia za miejsce na liście.

Jak tłumaczy Ecosia: "jako firma niezależna, nie osiągamy znacznego profitu. Dochody przeznaczamy na sadzeniu drzew, skupiamy się także na prywatności użytkowników". Dlatego woli inwestować środki w te rozwiązania, zamiast płacić Google. Jeśli nie zobaczysz na liście wyszukiwarek tej pozycji, wówczas możesz po prostu pobrać rozszerzenie Ecosia ze sklepu Play Store.

A jeśli chcesz zagwarantować sobie prywatność i bezpieczeństwo, polecamy dobry program antywirusowy - Bitdefender Internet Security.