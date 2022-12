Chrome - historia aktualizacji [12.12.2022]

Chrome to od roku 2015 najpopularniejsza przeglądarka świata, wyprzedzająca konkurencję o kilka długości. Jak zmieniała się w kolejnych wydaniach? Oto historia jej aktualizacji.

Spis treści

Ponieważ w momencie pisania tego tekstu mamy już edycję numer 92, pełne zestawienie wszystkich inkarnacji Chrome byłoby kolosalnie długie. Dlatego zaczynamy spis od edycji Chrome 86. Artykuł będzie uzupełniany na bieżąco o kolejne edycje.

Chrome 108

Data wydania: 30 listopad 2022

Chrome otrzymuje szereg zmian technicznych, dzięki którym otwieranie stron oraz obsługa znajdujących się na nich elementów ma być znacznie wygodniejsza. Zostają także usunięte te funkcje dla deweloperów, które nie znalazły ich uznania, jak ImageDecoderInit.premultiplyAlpha czy navigateEvent.scroll(). Inne z kolei doczekają się usprawnień, a dotyczą one m.in. obsługi protokołu IPv6 i Web Payment API.

Zobacz również:

Z nowości - wprowadzony zostaje gradient COLRv1, umożliwiający obsługę większej ilości odcieni czcionek. Dodano nowe funkcje do obsługi CSS, co przełoży się na efekty wizualne stron internetowych przeglądanych za pomocą Chrome. Inne warte odnotowania poprawki są związane z prywatnością, drukowaniem oraz aktualizacjami asynchronicznymi pomiędzy różnymi instancjami przeglądarki.

Chrome 107

Data wydania: 27 września 2022

W tej edycji dodana została obsługa High Efficiency Video Coding (HEVC), czyli wydajnego formatu kompresji wideo znanego również jako H.265. Ponadto wprowadzono usprawnienia CSS, umożliwiające deweloperom osiąganie specyficznych efektów interakcji oraz lepsze wsparcie dla blokowania renderowania.

Chrome 106

Data wydania: 27 września 2022

Ta edycja nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian, zaoferuje kilka funkcji eksperymentalnych. Google porzuca wsparcie dla atrybutów plików cookies, które mają znaki nie należące do układu ASCII, a także pozbywa się push streams z HTTP/2. Pojawia się natomiast Bring Your Own Buffer (BYOB) w Serial Port. Umożliwia lepszą alokację buforowania, co pozwoli deweloperom na precyzyjne ustalenie przesyłanych pakietów tak, aby nie przekraczały pojemności bufora. W efekcie streamowanie danych powinno być płynniejsze i bez zacinania.

W Chrome 106 pojawia się również nowe API - Intl.NumberFormat v3. Dodaje ono trzy nowe funkcje: formatRange / formatRangeToParts / selectRange. Funkcje eksperymentalne dotyczą asynchronicznej aktualizacji File System Access API, a także dodano w Origins Pop-up API. te opcje pozostaną z nami do Chrome 108. Choć zmiany nie będą widoczne, mają kolosalny wpływ na wydajność przeglądarki oraz obsługiwane przez nią elementy - grafikę, multimedia, dokumenty itp.

Chrome 105

Data wydania: 30 sierpnia 2022

W tej edycji zaimplementowano API User Agent Client Hints. Gromadzi informacje o aktywności i stanie urządzenia, co ma na celu umożliwienie deweloperom lepsze przygotowanie responsywnych stron internetowych. Ponadto pojawia się szereg poprawek związanych z bezpieczeństwem, wydajnością oraz szybkością.

23 września Chrome otrzymało aktualizację, która likwiduje poważną podatność. Otrzymała kod CVE-2022-3075, a o jej istnieniu poinformowano świat po wypuszczeniu łatki. równocześnie z tym poinformowano, że edycja 105 zlikwidowała... pięć podatności, które znalazły się w edycji 104. Te z kolei mają oznaczenia CVE-2022-0609, CVE-2022-1096, CVE-2022-1364, CVE-2022-2294 oraz CVE-2022-2856. Nie ma jak na razie żadnych doniesień o ich wykorzystaniu, podobnie jak i o użyciu w niecnych celach nowoodkrytej.

Chrome 104

Data wydania: 3 sierpnia 2022

W tej edycji przeglądarki zostają wprowadzone następujące zmiany:

Obiektyw Google - służy do wyszukiwania obrazów zamiast słó. Możesz dzięki temu identyfikować florę i faunę, szukać podobnych produktów oraz źródeł obrazów;

- służy do wyszukiwania obrazów zamiast słó. Możesz dzięki temu identyfikować florę i faunę, szukać podobnych produktów oraz źródeł obrazów; wyświetlanie plików PDF na pełnym ekranie - ma to umożliwić skupienie się na przeglądanym dokumencie;

dodano do ustawień możliwość automatycznego przywracania kart, które były otwarte w momencie zamknięcia przeglądarki - zaczynasz w miejscu, gdzie skończyła się poprzednia sesja;

wprowadzono nowe API - zaktualizowaną wersję Web Bluetooth API;

szereg poprawek związanych z bezpieczeństwem, wydajnością oraz szybkością.

Chrome 103

Data wydania: 21 czerwca 2022

W tym wydaniu Chrome zostaje wprowadzony do przeglądarki nowy mechanizm predefiniowania stron, co ma przyczynić się do ich szybszego wczytywania. Dzięki temu łatwiejszy jest również dostęp do przechowywanych lokalnie czcionek oraz wprowadzono wsparcie dla formatu grafiki .avif.

Chrome 101

Data wydania: 27 kwietnia 2022

Ta edycja Chrome wprowadza testowo dwa nowe mechanizmy dopasowywania reklam do użytkowników:

Topics API - mechanizm bada aktywność użytkownika w sieci, co tydzień podsumowuje najbardziej interesujące go tematy i na tej podstawie dobiera reklamy do wyświetlania. Informacje te są przechowywane lokalnie na dysku użytkownika - po trzech tygodniach ulegają automatycznemu skasowaniu;

- mechanizm bada aktywność użytkownika w sieci, co tydzień podsumowuje najbardziej interesujące go tematy i na tej podstawie dobiera reklamy do wyświetlania. Informacje te są przechowywane lokalnie na dysku użytkownika - po trzech tygodniach ulegają automatycznemu skasowaniu; First Locally-Executed Decision over Groups Experiment (FLEDGE) - użytkownik odwiedza stronę reklamodawcy, gdzie jest proszony o dodanie tematu do swoich zainteresowań. Następnie będzie prowadzić swoistą aukcję wśród reklamodawców, a zwycięzca otrzyma powierzchnię reklamową i to jego reklama zostanie wyświetlona użytkownikowi.

Ponadto wprowadzono szereg poprawek technicznych, które mają mieć pozytywny wpływ na szybkość działania Chrome oraz stabilność przeglądarki.

Chrome 100

Data wydania: 30 marca 2022

Przeglądarka Google staje się pierwszą w historii, która ma trzycyfrowy numer. A oto nowości w tym wydaniu:

kontrola zabezpieczeń - możesz przeprowadzić Kontrolę zabezpieczeń, aby upewnić się, że przeglądarka i hasła są bezpiecznie. W jaki sposób? W prawym górnym rogu kliknij Więcej, a następnie Ustawienia oraz Prywatność i bezpieczeństwo. W sekcji Kontrola zabezpieczeń kliknij Sprawdź teraz;

- możesz przeprowadzić Kontrolę zabezpieczeń, aby upewnić się, że przeglądarka i hasła są bezpiecznie. W jaki sposób? W prawym górnym rogu kliknij Więcej, a następnie Ustawienia oraz Prywatność i bezpieczeństwo. W sekcji Kontrola zabezpieczeń kliknij Sprawdź teraz; ulepszone Bezpieczne przeglądanie - zwiększona ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i phishingiem. Możesz ją włączyć w dziale Prywatność i bezpieczeństwo, w sekcji Bezpieczeństwo - Silniejsza ochrona;

- zwiększona ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i phishingiem. Możesz ją włączyć w dziale Prywatność i bezpieczeństwo, w sekcji Bezpieczeństwo - Silniejsza ochrona; monitorowanie dostępu witryn do lokalizacji i urządzenia - aby zrozumieć i zmienić uprawnienia witryn, które odwiedzasz, możesz ustalić ustawienia bezpieczeństwa. Na pasku adresu kliknij ikonę kłódki, a następnie mień poszczególne uprawnienia lub kliknij Zresetuj uprawnienia.

Fot. Google

Chrome 99

Data wydania: 1 marca 2022

W tej edycji:

zmienia się sposób implementacji JavaScript (JS) adoptedStyleSheets z FrozenArray na ObservableArray . Plany dotyczące tej zmiany krążyły po sieci od 2018 roku, w końcu Google wprowadza go jako pierwszy;

z na . Plany dotyczące tej zmiany krążyły po sieci od 2018 roku, w końcu Google wprowadza go jako pierwszy; wprowadzone zostaje Handwriting Recognition API - deweloperzy mogą wykorzystywać je do zastosowań związanych z odręcznym pisaniem lub rysowaniem. Jak dotąd potrzebne były w tym celu narzędzia firm trzecich;

- deweloperzy mogą wykorzystywać je do zastosowań związanych z odręcznym pisaniem lub rysowaniem. Jak dotąd potrzebne były w tym celu narzędzia firm trzecich; Chrome 99 pozwala na pokrycie większego obszaru ekranu progresywnym aplikackom sieciowym ( Progressive Web Apps ), dzięki czemu będą prezentować się niczym natywne;

), dzięki czemu będą prezentować się niczym natywne; zmodernizowano API Canvas, z którego korzystają m.in. gry sieciowe;

usprawniono obsługę File System Access API oraz arkuszy CSS;

wprowadzono szereg ułatwień dla programistów (w tym opcję Autofill w ShadowDOM).

Chrome 98

Data wydania: 1 luty 2022

Chrome 98 to przede wszystkim zmiany wizualne. Google wprowadziło wsparcie dla COLRv1 - są to czcionki wektorowe z gradientem kolorów. Mają pozwolić na bardziej estetyczne wizualizacje zarówno elementów interfejsu, jak i czcionek na stronach. Będą także renderować Noto Color Emoji. Ogólnie - grafika 2D wypadnie lepiej. Implementacja nie zajmuje dużo miejsca - zaledwie 1,85 MB, podczas gdy mechanizmy odpowiedzialne za obsługę BMP to 9 MB. Ulepszeniu uległa także obsługa CSS.

Ze zmian związanych ze sprawami technicznymi warto wspomnieć o zaktualizowaniu kontrowersyjnego Keyboard API (przypominam - potępiły je Apple i Mozilla) oraz szyfrowania SDED (Simple Data Encryption Standard), co ma podnieść poziom ochrony prywatności. Pewne korekty wprowadzono do niektórych API wyskakujących na stronach okienek. Tak więc dla zwykłego użytkownika zmieni się tylko tyle, że będzie wizualnie ładnie

Chrome 97

Data wydania: 4 stycznia 2022

Największa nowość to Keyboard API. Jest to budzące kontrowersje rozwiązanie, które pozwala zapamiętywać naciskane klawisze podczas korzystania z przeglądarki. Google wprowadziło tę zmianę w celu ułatwienia życia web-developerom. Kolejne zmiany dotyczą elementów technicznych - jak usprawnienie obsługi stylów CSS czy skryptów HTML, co powinno odbić się na płynności działania elementów animowanych na stronach. Usprawnienie protokołów komunikacyjnych ma przyśpieszyć samo połączenie na linii przeglądarka-serwer.

Chrome 96

Data wydania: 19 listopada 2021

Wprowadzono:

Nowy sposób udostępniania linków - możesz zaznaczyć fragment treści i wybrać z menu kontekstowego opcję "Kopiuj link do podświetlenia". Gdy odbiorca otworzy otrzymany link, zobaczy od razu to miejsce na stronie, które zostało podświetlone, a nie początek strony;

- możesz zaznaczyć fragment treści i wybrać z menu kontekstowego opcję "Kopiuj link do podświetlenia". Gdy odbiorca otworzy otrzymany link, zobaczy od razu to miejsce na stronie, które zostało podświetlone, a nie początek strony; Wyszukiwanie kart - to docenią osoby, które mają zazwyczaj dużo otwartych kart w tym samym momencie. Nowa funkcja - nazwana po prostu "Wyszukiwanie kart" pozwala zobaczyć listę wszystkich otwartych kart oraz wyszukać wybraną na podstawie słowa kluczowego;

- to docenią osoby, które mają zazwyczaj dużo otwartych kart w tym samym momencie. Nowa funkcja - nazwana po prostu "Wyszukiwanie kart" pozwala zobaczyć listę wszystkich otwartych kart oraz wyszukać wybraną na podstawie słowa kluczowego; Nowe tło i kolor - jeśli masz w Chrome kilka profili, w każdym możesz ustawić inne tło. W jaki sposób? Po prostu otwórz nową kartę i kliknij znajdującą się w prawym dolnym rogu opcję Dostosuj Chrome;

- jeśli masz w Chrome kilka profili, w każdym możesz ustawić inne tło. W jaki sposób? Po prostu otwórz nową kartę i kliknij znajdującą się w prawym dolnym rogu opcję Dostosuj Chrome; styl Windows 11 - wpisz w okienku wyszukiwarki chrome://flags, a następnie wpisz w wyszukiwarce Windows 11. W rozwijanym okienku możesz wybrać, kiedy ma być stosowany styl nowego systemu.

Chrome 95

Data wydania: 20 października 2021

Zmiany w edycji Chrome 95 zmiany nie są widoczne gołym okiem - po uruchomieniu przeglądarki nie zaskoczy Cię żaden nowy widok, jednak wszystkie nowości kryją się "pod maską", w warstwie technicznej. Mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa oraz lepszej wydajności Chrome. A co konkretnie wprowadzono?

w przypadku ciasteczek Chrome wymusi maksymalną wielkość 4096 bitów dla nazwy i wielkości, a każdego atrybutu 1024 bity; jeśli ciasteczko przekroczy te wartości, będzie odrzucane;

klient UA (User Agent) został usprawniony w celu wykrywania różnych wersji systemu Windows;

wsparcie dla protokołu FTP zostaje usunięte całkowicie;

adresy URL bez obsługi IPv4 nie będą obsługiwane;

nie będą obsługiwane; nowe API EyeDropper umożliwi aplikacjom jak PowerPoint Online do korzystania z próbnika kolorów znajdującego się po stronie danej usługi;

umożliwi aplikacjom jak PowerPoint Online do korzystania z próbnika kolorów znajdującego się po stronie danej usługi; API URLPattern ma lepiej obsługiwać ścieżki adresów.

Chrome 94

Data wydania: 22 września 2021

W tedy edycji Google wprowadza API idle detection, czyli system wykrywania bezczynności. Przeglądarka otrzymała wsparcie dla niskopoziomych API WebCodecs, co ma zwiększyć wydajność niektórych aplikacji, w tym związanych z grami online. Z powodów bezpieczeństwa usunięto z Chrome AppCache. Polepszono nieco mechanizm tworzenia zrzutów ekranu - została poszerzona przestrzeń barw w 2D, usunięto elementy API używane wcześniej przez Flash, a także usprawniono kontrolę na właściwościami CSS - działanie elementów interaktywnych ma być płynniejsze i wygodniejsze.

Chrome 93

Data wydania: 1 września 2021

Google usuwa wsparcie dla algorytmu 3DES w TLS. Powodem jest jego podatność na ataki Sweet32, ponadto ma on negatywny wpływ na szybkość i wydajność przeglądarki, a na urządzeniach mobilnych przyczynia się dodatkowo do szybszego wyczerpywania zasobów baterii. Dalej - zostają zablokowane połączenia HTTP, HTTPS i FTP przez porty 989 i 990. W tej edycji usprawniono współpracę przeglądarki z aplikacjami do tworzenia notatek. Chrome będzie korzystać ze specjalnego agenta do ich identyfikacji. Pozwoli to na użycie adresu URL do uruchomienia notatnika.

Multi-Screen Window Placement API to kolejna zmiana - ma za zadanie usprawnić korzystanie z przeglądarki na stanowiskach z wieloma monitorami. Dodano także wsparcie dla WebOTP API, które pozwoli developerom na wprowadzanie jednorazowych, wysyłanych SMS-em hasłem oraz umożliwi synchronizację pomiędzy kontami Google otwartymi na różnych urządzeniach. I w końcu rzecz ostatnia - wprowadzono wsparcie dla grafik w formacie .SVG.

Chrome 92

Data wydania: 21 lipca 2021

Od tego wydania Na niektórych stronach pojawią się dodatkowe pytania o uprawnienia, dotyczące zwłaszcza lokalizacji oraz mikrofonu. Ponadto użytkownik może kliknąć na ikonkę kłódki przy adresie, aby zobaczyć wszystkie zezwolenia, które udzielił danej witrynie. Kolejne nowości związane są z Chrome Actions. Pozwala użytkownikowi na wykonywanie z paska adresu kilku akcji - jak kasowanie historii lub ciasteczek. Teraz dochodzi do tego kolejna - sprawdzanie bezpieczeństwa. Pozwoli na sprawdzenie bezpieczeństwa haseł oraz przeskanowanie wtyczek i rozszerzeń w celu znalezienia złośliwych. Inne nowości to zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa oraz zarządzanie synchronizację.

Chrome 91

Data wydania: 26 maja 2021

Pojawia się WebOTP API, które umożliwia transfer haseł jednorazowych z SMS-ów w ramkach typu cross-origin iframe, a także File System Access API. To pierwsze z pewnością przyda się osobom, które korzystają z iCloud czy Shopify i chcą wykorzystać w pełni możliwości własnych serwerów. Drugie doradza użytkownikom pobierającym pliki, jakie powinny mieć nazwy oraz gdzie najlepiej je zapisać.

W edycji 91 wprowadzona zostaje możliwość skopiowania pliku ze schowka za pomocą kopiuj-wklej (Ctrl+C, Ctrl+V) do aplikacji sieciowej. Taki plik jest traktowany jak możliwy jedynie do odczytu, a więc nie ma szans, aby został nadpisany czy uszkodzony w jakikolwiek inny sposób. Poza tym przeglądarka od tego wydania blokuje port 10080 dla HTTP, HTTPS i połączeń FTP. Pozwoli to na uniknięcie ataków NAT Slipstream 2.0. Pojawia się również wsparcie dla żądań WebSocket przy połączeniach HTTP/2.

Chrome 90

Data wydania: 13 kwietnia 2021

Chrome 90 to przede wszystkim nowe wersje istniejących elementów - przeglądarka otrzymała nowy enkoder AV1, zoptymalizowany pod katem konferencji wideo. Poziom osiąganej przez niego kompresji ma w pełni wykorzystać możliwości sieci oraz umożliwić wysoką jakość połączeń nawet przy niewielkim transferze. Druga ważna nowość to blokowanie portu 554 dla HTTP, HTTPS i serwerów FTP. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - bezpieczeństwo. Wcześniej port służył jako wektor do złośliwych ataków.

Google już wcześniej zablokowało go dla użytkowników biznesowych oraz korporacji. Dalsze zmiany są niewidoczne gołym okiem, ale mają wpływać na szybkość oraz stabilność działania Chrome. Na liście znajduje się lepsze ustawianie wartości CSS, kolejkowanie atrybutów aplikacji webowych, a także renderowanie elementów webowych po stronie serwerów. Ponadto rozszerzona rzeczywistość otrzymała nowe API, umożliwiające lepsze jej wykorzystanie.

Chrome 89

Data wydania: 15 marca 2021

Jak podaje Google, w tej edycji Chrome używa ok. 22% pamięci mniej przy przeglądaniu stron, przy renderowaniu treści o 8% pamięci mniej, a w przypadku GPU oszczędności wynoszą 3%. Jest to możliwe głównie dzięki sprawnej pracy modułu PartitionAlloc, który odpowiada za alokację pamięci. Chrome dla urządzeń Android zawiera również nową funkcję noszącą nazwę Freeze-Dried Tabs, dzięki której czas uruchomienia przeglądarki został skrócony o 13%. Jest to możliwe dzięki temu, że funkcja zapisuje uproszczoną, tzw. lekką wersję zakładek

Chrome 88

Data wydania: 20 stycznia 2021

Wprowadzony zostaje Menadżer haseł - aplikacja, która pamięta wszystkie nasze hasła, a my uzyskujemy do nich dostęp za pośrednictwem jednego hasła głównego. Dochodzi do tego wbudowany skaner haseł, który pozwala sprawdzić, czy nie zostało ono kiedyś użyte do próby przejęcia konta. Przy okazji Chrome sprawdza siłę przechowywanych haseł i proponuje ich zmianę na dłuższe, bardziej skomplikowane i trudniejsze do złamania. Google Chrome wyświetli listę witryn, które zabezpieczone są słabymi hasłami. Przeglądarka sprawdzi również stosowanie tego samego hasła na wielu stronach.

Chrome 87

Data wydania: 18 listopad 2020

Wprowadzone w tej edycji zmiany zwiększają szybkość działania przeglądarki oraz redukują ilości wykorzystywanych przez nią zasobów, zwłaszcza pamięci RAM. Aby tego dokonać, Chrome "wycisza" wszystkie otwarte karty poza aktywną. Efektem nie tylko mniejsze zużycie procesora - nawet pięciokrotnie mniejszego - ale również zwiększenie żywotności baterii. Chrome ma także szybciej startować oraz ładować strony. Wprowadzono mechanizm przeglądania kart oraz ulepszony omnibox.

Chrome 86

Data wydania: 6 październik 2020

Pojawiają się: analizator haseł (sprawdza, czy dane nie zostały narażone na wyciek), funkcja bezpiecznego przeglądania (filtruje nietypowe adresy URL w czasie rzeczywistym), weryfikacja użytkownika za pomocą Face ID, Touch ID oraz kodu dostępu. Od te edycji Google Chrome ostrzega użytkowników przed pobieraniem archiwów. Pojawia się także nowy mechanizm aktualizacji, wyświetlający w prawym górnym rogu informacje o dostępności nowego oprogramowania. Zoptymalizowany kod źródłowy ma zminimalizować zużycie procesora, co z kolei przełoży się na dłuższy czas pracy na baterii.