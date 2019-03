Chrome - jak włączyć ciemny motyw?

Ciemny tryb w przeglądarce Google Chrome jest zapowiadany od dawna. Jeśli nie możesz się go doczekać w oficjalnej edycji, wypróbuj już dzisiaj w wydaniu beta!

Tryb ciemny pozwala na znacznie wygodniejsze przeglądanie wielu stron - zwłaszcza, jeśli mamy na nich dużo białych i jasnych elementów. W Chrome możemy uzyskać go dzięki rozszerzeniom lub skórkom, w tym oficjalnym, od Google (zobacz "14 (nowych) twarzy Chrome"). Aktualnie jest on dostępny dla posiadaczy wersji beta przeglądarki, używających systemu Windows 10, a jeśli chcesz go wypróbować, oto, jak to zrobić.

Otwórz przeglądarkę i wpisz w pasku adres (lub skopiuj komendę stąd i wklej do niego): chrome://flags. W kolejnym okienku wybierz wypróbowanie wersji beta.

W następnym oknie kliknij na przycisk Pobierz Chrome beta, zaznacz zgodę na warunki użytkowania i przejdź dalej. Zostanie pobrany plik instalacyjny, który uruchom w normalny sposób. Po instalacji przeglądarka w wersji beta powinna otworzyć się automatycznie - możesz upewnić się, że to właśnie ona, wchodząc w menu, a następnie wybierając opcję Pomoc -> Google Chrome informacje.

A teraz należy kliknąć na pasku zadań Windows 10 i wybrać jego ustawienia. Następnie wybierz funkcję "Kolory" i zjedź na dół, aby zmienić domyślny tryb wyświetlania aplikacji z jasnego na ciemny - Chrome natychmiast przybierze takie właśnie barwy. I gotowe.

Niestety, nie wiadomo, kiedy tryb ciemny na stałe zagości w pełnym wydaniu Chrome, ale jeśli spędzasz z tą przeglądarką dużo czasu - z pewnością użycie tej funkcji z wersją beta pomoże Twoim oczom odetchnąć.