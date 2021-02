Chrome na Windows 10 dostaje obsługę NVIDIA GeForce Now

GeForce Now to popularna platforma gamingowa, która pojawiła się już na Chromebookach oraz iOS. Do tej pory na Windows 10 wymagała aplikacji, ale to już koniec - od teraz można grać poprzez przeglądarkę.

To z pewnością dobra informacja dla miłośników wirtualnej rozrywki - do odpalenia biblioteki GeForce Now nie będą potrzebne żadne dodatkowe aplikacje, a zwykła przeglądarka Chrome, którą - wg statystyk - używa większość użytkowników komputerów. Jednak uprzedzam, że jest to wersja beta, która może nie do końca działać dobrze. Jak podaje Nvidia, rozwiązanie takie umożliwi milionom graczy korzystanie z najnowszych gier bez konieczności instalowania czegokolwiek - oczywiście poza przeglądarką Chrome. Co ważne - dodanie natywnego wsparcia dla Chrome może oznaczać, że usługa pojawi się również w Microsoft Edge, które korzysta z tego samego silnika, czyli Chromium.

Wraz ze wsparciem dla Chrome ułatwiono mechanizm umożliwiający zaproszenie do usługi przyjaciół poprzez media społecznościowe - wystarczy skopiować adres URL gry i przesłać go przez komunikator, aby odbiorca mógł dołączyć do zabawy. Jeśli używasz Chrome - przejdź na tę stronę i wypróbuj, jak to działa.

Źródło: WindowsCentral