Chrome na Windows otrzyma ulepszenie - Microsoft pochwalił się swoim rozwiązaniem

Gdy Microsoft dołączał do Projektu Chromium, zapowiadał, że chce wprowadzić uniwersalne rozwiązania dla wszystkich korzystających z tego silnika przeglądarek. I słowa dotrzymuje.

Przeglądarka Chrome dominuje na rynku, nie jest jednak do końca perfekcyjna - choć trzeba przyznać, że defekt, nad którym pracował Microsoft, nie jest zbytnio odczuwalny. A o co chodzi? O to, że w trakcie przewijania strony nie zawsze mamy do czynienia z płynnymi animacjami. Nie przeszkadza to w cieszeniu się treściami, jednak dla wyczulonego oka może być to nie przyjemne. Dlatego do mechanizmów scrollowania Microsoft dodał własny, oparty na EdgeHTML styl - "impulse". A skoro oparty na EdgeHTML, to oczywiście znamy go ze starszej wersji tej przeglądarki. Jego zaimplementowanie pozwala Chrome na korzystanie ze specyficznych stylów przewijania, jakich nie ma włączonych domyślnie.

Da to nie tylko estetyczniej wyglądające przewijanie, ale ma także uczynić je bardziej responsywnym. Ma to znaleźć zastosowanie zwłaszcza na rozbudowanych stronach. Przyczyni się także do pewnego zmniejszenia zapotrzebowania na pamięć RAM, z czym Chrome boryka się od dawna. I ma to szansę się udać - przewijanie na Edge działało (i działa) bez zarzutu. A kiedy nowość trafi do Chrome? Niestety, jak na razie nie podano żadnych planów, ale prace zostały ukończone, można zatem przypuszczać, że w którejś ze stabilnych wersji przewidzianych na I kwartał 2021 roku.

Źródło: Windows Latest, Microsoft