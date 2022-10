Chrome nie będzie wspierać dwóch systemów. Podano datę zakończenia obsługi

Ich użytkownicy nie będą otrzymywać aktualizacji oraz poprawek bezpieczeństwa.

Chrome od lat cieszy się opinią najpopularniejszej przeglądarki świata i jeszcze długo nic nie zagrozi jej pozycji. Jednak 7 lutego 2023 nastąpi koniec wsparcia dla dwóch systemów operacyjnych. Oznacza to, że będzie nadal działać, ale nie otrzyma już więcej ani nowych funkcji, ani - co równie istotne - łatek bezpieczeństwa. Tak więc korzystanie z niej będzie wiązać się ze sporym ryzykiem. Włamywacz znający luki i dziury może je wykorzystać nawet do przejęcia urządzenia!

Systemami, które utracą wsparcie, będą Windows 7 oraz Windows 8.1. O ile ten drugi jest bardzo marginalnie widoczny na rynku, z tego pierwszego korzysta aż 10% maszyn! Ostatnią edycją, z której będzie można bezpiecznie korzystać, stanie się Chrome 110. A co potem? Cóż, dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nieodzowne będzie przejście na system wspierany, którym może być Windows 10, Windows 11 lub macOS bądź Linux. Zakończenie wsparcia dla Chrome na Windows 7 może przyczynić się do wygasania tego systemu i w przyszłym roku zacznie on tracić swoje udziały na rynku - gdzie trzyma się świetnie przez zaskakująco długi czas.

Źródło: Google