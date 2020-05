Chrome otrzyma funkcję automatycznego generowania napisów do multimediów

Funkcja Live Caption, czyli automatycznego generowania napisów dla materiałów multimedialnych, pojawi się już niedługo w stabilnej wersji Chrome dla desktopów. A jest już dostępna w edycji Canary.

Live Captiotn to bardzo praktyczne rozwiązanie podczas oglądania filmów, programów telewizyjnych, a nawet gier. Na przykład w sytuacji, gdy chcesz obejrzeć coś bez włączania dźwięku lub karta dźwiękowa Twojej maszyny uległa uszkodzeniu. Dla Google nie jest ona nowością - już w ubiegłym roku została wprowadzona w telefonie Pixel 4, a poniżej możesz zobaczyć reklamę, wyjaśniającą jej działanie. Teraz będzie dostępna również w desktopowej wersji Chrome, czyli najpopularniejszej przeglądarce świata (korzysta z niej 69,2% internautów). Pojawiła się już w najnowszej edycji Canary, czyli edycji dla deweloperów.

Jej włączenie jest proste - została ona umieszczona w Ustawieniach, a konkretnie - ich dziale Ułatwienia dostępu.

Źródło: TechSpot

Po uruchomieniu w przeglądarce pokaże się półprzeźroczyste okienko, w którym będą wyświetlane napisy. Google obiecuje, że do tego zadania zaprzęgło najbardziej zaawansowane mechanizmy, jakie posiada. Jak jednak donoszą pierwsi testerzy, do perfekcji trochę zabrakło - automatycznie generowane napisy potrafią przekłamywać oryginalne treści. Co warto podkreślić, funkcja ta jest wbudowana w przeglądarkę i nie wymaga łączenia z internetem, można więc korzystać z niej offline.

Można także próbowac uruchomić ją w ostatniej wersji beta Chrome - musisz ja oczywiście wcześniej pobrać. Po uruchomieniu wpisz w pasku adresu chrome://flags i wyszukaj Live Captions. Po znalezieniu musisz przełączyć na włączone (enabled) i zrestartować przeglądarkę. Wówczas w Ułatwieniach dostępu pojawi się możliwość włączenia nowej funkcji.

Źródło: TechSpot