Chrome otrzymuje nowe zarządzanie mediami

W nowej edycji Chrome pojawia się przycisk odpowiadający za dźwięki płynące z otwartych zakładek.

Wszyscy znamy tą irytującą sytuację, gdy mamy kilka otwartych zakładek i nagle na jednej z nich coś niespodziewanie zaczyna grać - na przykład reklama wideo lub filmik zamieszczony przez stronę. W chwili obecnej rozwiązaniem stosowanym w większości przeglądarek jest umieszczenie przycisku wyciszania obok krzyżyka zamykającego zakładkę. Jeśli jednak masz otwartych wiele zakładek, poszukiwanie odpowiedzialnej za hałasy w tle jest irytujące i może zająć sporo czasu. Dlatego w nowej edycji Chrome koło ikonki profilowej użytkownika pokaże się ikonka nuty.

Kliknięcie na ikonkę umożliwi zobaczenie wszystkich odtwarzanych mediów, niezależnie od tego, w której zakładce działają. Daje również nad nimi pełną kontrolę - można je zatrzymywać, uruchamiać ponownie, a także przeskakiwać do następnego materiału wideo na danej stronie bez konieczności przechodzenia do zakładki. Funkcja ta nie jest całkowitą nowością - zagościła w Chrome OS w sierpniu 2019 roku. Jednak dopiero od teraz użytkownicy przeglądarki na systemach Windows, Linux oraz macOS będą mogli z niej korzystać. Trzeba przyznać, że to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie.