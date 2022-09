Chrome otrzymuje pilną poprawkę. Lepiej zaktualizuj przeglądarkę

Niecały tydzień po wydaniu nowej edycji Chrome otrzymuje ona aktualizację, która likwiduje poważną podatność.

Chrome 105 skupiało się na wprowadzeniu nowego API oraz zmianach w kontrowersyjnym Web Bluetooth API. Jak się jednak okazało, inżynierowie Google nie dostrzegli podatności typu zero-day w kodzie. Została im zgłoszona z zewnątrz, przez anonimowego użytkownika przeglądarki. Otrzymała kod CVE-2022-3075, a o jej istnieniu poinformowano świat dzisiaj, tuż po wypuszczeniu łatki. Jak rozumiem ma to skłonić wahających się do jak najszybszej instalacji aktualizacji.

Co ciekawe, równocześnie z tym poinformowano, że edycja 105 zlikwidowała... pięć podatności, które znalazły się w edycji 104. Te z kolei mają oznaczenia CVE-2022-0609, CVE-2022-1096, CVE-2022-1364, CVE-2022-2294 oraz CVE-2022-2856. Nie ma jak na razie żadnych doniesień o ich wykorzystaniu, podobnie jak i o użyciu w niecnych celach nowoodkrytej. A aktualizacja Chrome jest prosta - wejdź do ustawień przeglądarki, a tam zjedź do Pomoc i wybierz Google Chrome - informacje. Aktualizacja zacznie pobierać się samoczynnie, zaś po jej zakończeniu będziesz korzystać z edycji 105.0.5195.102.

