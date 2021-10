Chrome otrzymuje ważną łatkę. Zaktualizuj przeglądarkę jak najszybciej

Google wykryło dwie groźne luki w aktualnej wersji Chrome. Na szczęście już można je załatać.

Chrome w wersji 95.0.4638.54 ma dwie podatności - CVE-2021-38000 oraz CVE-2021-38003. Są to poważne luki, które umożliwiają wykonanie przez atakującego złośliwego kodu. Google nie podało w jaki sposób, wiemy jednak, że 38003 związane jest z bugiem znajdującym się w wykorzystywanym przez przeglądarkę silniki V8 JavaScript. Druga z podatności związana jest z API Intent. Obie znajdują się w wydaniach Chrome niezależnie od systemu, a więc ma ją wersja dla Windows, macOS i Linuxa.

Jak wprowadzić łatkę? Wystarczy po prostu zaktualizować przeglądarkę do najnowszej edycji. W tym celu wejdź do jej menu i wybierz Pomoc, a tam Google Chrome - informacje. Łatka zacznie pobierać się samoczynnie. I polecamy zrobić to jak najszybciej, gdyż wraz z likwidacją tych dwóch groźnych podatności likwiduje ona również pięć bugów. Po aktualizacji przeglądarka powinna mieć numer 95.0.4638.69. A edycja 96 pojawi się ok. 20 listopada.

