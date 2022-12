Chrome pochłania za dużo RAM? Spokojnie, wkrótce przejdzie na dietę

Chrome cieszy się kolosalną popularnością pomimo pewnego defektu - jest nim pochłanianie kolosalnych ilości RAM-u. Ale ma się to zmienić...

Jak pokazują wszelkie rankingi i zestawienia, Chrome to królowa rynku przeglądarek i ma przewagę nad konkurencją tak wielką, że zdanie to będzie z pewnością prawdziwe jeszcze za 2-3 lata. Google zdaje sobie sprawę, że nad zużyciem przez nią pamięci RAM wypadałoby mocno popracować i od czasu do czasu kolejne stabilne edycje otrzymują dodatkowe mechanizmy, mające za zadanie załatwić ten problem, jednak bez większego sukcesu. Może się to zmienić już na początku 2023 roku.

Chrome ma otrzymać wówczas dwie nowe funkcje - Memory Saver oraz Battery Saver. Nowości te pojawią się w jej edycjach na Windows, macOS oraz Chromebooki. Choć producent nie zagłębia się w szczegóły, obiecuje, że użycie RAM ma spaść dzięki tej pierwszej o 30%. Efekt taki osiągnie się poprzez zastosowanie rozwiązania jak w Edge, a konkretnie - usypianiu zakładek.

W poście na firmowym blogu Google zauważa, że będzie to szczególnie użyteczne, jeśli korzystasz w międzyczasie z wymagających pamięci aplikacji. Jak widzimy na pokazanym zrzucie ekranu, na pasku pojawi się informacja o tym, że tryb jest aktywny. W przypadku Battery Saver mają być to rozwiązania zmniejszające zużycie akumulatora laptopa o 20%. Tutaj ograniczone zostają efekty wizualne oraz aktywność aplikacji w tle. To również pomysł, jaki wcześnie wprowadził Microsoft - a konkretnie w Edge 106.

Nie podano dokładnej daty wprowadzenia nowych rozwiązań do Chrome, jednak jak zwykle najpierw skorzystają z nich użytkownicy kanału beta.

