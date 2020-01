Chrome pozostaje z Windows 7 jeszcze 1,5 roku

Dobra informacja dla osób, które nie chcą porzucać Windows 7. Google zadeklarowało, że będzie wydawać edycje Chrome dla tego systemu aż do połowy 2021 roku.

Koniec oficjalnego wsparcia dla Windows 7 już blisko (wraz z nim kilka innych produktów Microsoftu przejdzie do historii, o czym piszemy tutaj). Można się spodziewać, że deweloperzy od tego dnia przestaną tworzyć edycje swoich aplikacji pod kątem "siódemki". Dotyczy to również przeglądarek internetowych, które mają ogromne znaczenie dla zwykłych użytkowników, a jeszcze większe dla biznesu - wiele usług chmurowych i SaaS wymaga przeglądarki. Google zadeklarowało właśnie, że aż do połowy 2021 roku będzie dostarczać edycje Chrome dla Windows 7. Oznacza to pełne wersje przeglądarki, a nie jedynie łatki bezpieczeństwa.

Decyzja ta została podjęta przede wszystkim z myślą o firmach, którzy nabywają oferowane przez Microsoft przedłużone wsparcie, czyli ESU, ale skorzysta z tego każdy użytkownik - wszak nie ma osobnych edycji Chrome dla użytkowników domowych oraz biznesu. W przypadku firm będzie dzięki temu możliwa płynna współpraca pomiędzy systemami Windows 7 oraz Windows 10.