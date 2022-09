Chrome - skróty klawiaturowe, które trzeba znać [PORADNIK]

Jak usprawnić sobie wykonywanie wielu operacji przy korzystaniu z Chrome? Podobnie jak i przy systemie, posłużą do tego skróty klawiaturowe. Oto najpraktyczniejsze.

Spis treści

Jeśli korzystasz z Chrome na desktopie, zaliczasz się do globalnej większości. Przeglądarka dominuje na rynku, a używa jej aż 67,33% internautów. Nie każda z osób zaliczających się do tej liczby ma świadomość, że może znacznie ułatwić sobie życie dzięki korzystaniu z wygodnych skrótów klawiaturowych. Oszczędza się dzięki temu czas i szybciej wykonuje niektóre operacje. A jeśli robisz je np. w trakcie pisania, nie musisz odrywać ręki, aby położyć ją na myszce i kliknąć.

Chrome - skróty klawiaturowe

Prezentowane poniżej skróty klawiaturowe są łatwe do zapamiętania, a gdy nabierzesz wprawy w ich używaniu, ze zdumieniem odkryjesz, że zaoszczędzasz mnóstwo czasu. Możesz go wykorzystać choćby do przeczytania innych poradników na PC World. Oto 10 propozycji -skupiamy się na najczęściej wykonywanych akcjach:

Ctrl + T - otwarcie nowej karty;

- otwarcie nowej karty; Ctrl + W - zamknięcie aktualnie otwartej karty;

- zamknięcie aktualnie otwartej karty; Ctrl + Shift + T - otwiera ostatnio zamkniętą kartę;

- otwiera ostatnio zamkniętą kartę; Ctrl + Shift + A - przeszukanie wszystkich otwartych zakładek;

- przeszukanie wszystkich otwartych zakładek; F5 - odświeżenie strony;

- odświeżenie strony; ALT + D lub F6 - przeskok do paska adresu;

- przeskok do paska adresu; Ctrl + K - przejście do wyszukiwarki Google na pasku adresu;

Wyszukiwarka Google w Chrome. Fot.: H Tur/PC World

CTRL i + - powiększenie strony;

- powiększenie strony; CTRL i - - pomniejszenie strony;

- pomniejszenie strony; Ctrl + D - dodanie aktualnie otwartej karty do ulubionych lub usunięcie jej z nich (jeśli jest już dodana).

Jeśli chcesz więcej, wszystkie skrót znajdziesz na stronie pomocy Google - tutaj.

Źródło: Google

