Chrome umożliwi przenoszenie zakładek do nowego okna

Google bierze przykład z Microsoftu i umieści w swojej przeglądarce funkcję dostępną w Edge.

Microsoft, deklarując przejście przeglądarki Edge na Chromium, nawiązał współpracę z projektem Chromium oraz Google. Wiele osób zastanawiało się, jak będzie przebiegać kooperacja pomiędzy dwoma gigantami - w przeszłości niezbyt się lubili. Jak się okazało - idzie całkiem sprawnie, a przykładem zapożyczenie rozwiązania Microsoftu przez Google. O co konkretnie chodzi? Otóż mamy w Edge opcję wybrania zakładki i przeniesienia jej do nowego okna. Ma to zastosowanie np. w sytuacji, gdy otwartych jest wiele zakładek, a jedną chcemy specjalnie "odłożyć sobie" na bok, aby o niej nie zapomnieć. Wkrótce będzie można tak robić również z wieloma zakładkami równocześnie - każda będzie otwierać się w nowym oknie.

Co dziwne, Chrome nie ma tego prostego, funkcjonalnego rozwiązania. Jest ono dostępne tylko przy użyciu rozszerzeń. Dzisiaj inżynier Google, Leonard Grey, napisał na firmowym blogu, że jego firma będzie szczęśliwa mogąc wprowadzić u siebie to rozwiązanie, jeśli Microsoft nie ma nic przeciwko. Jak się okazało - nie ma i przekazał odpowiedni kod Google. Warto odnotować ten fakt, ponieważ jest to pierwszy zauważalny dla użytkowników wkład Microsoftu w rozwój Chromium. Co więcej - gigant z Redmond pracuje nad taką optymalizacją kodu, aby wydajność była jeszcze lepsza dla wszystkich przeglądarek używających tego silnika. No cóż - nic, tylko przyklasnąć takiej współpracy.