Chrome - wiemy jak będzie wyglądał ulepszony tryb ciemny

Firma Google postanowiła poprawić wygląd "Dark Mode" w przeglądarce Google Chrome. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Ciemny motyw służy do komfortowego korzystania z urządzeń w nocy. Charakteryzuje się interfejsem w ciemnych tonach i kolorach, które mniej męczą oczy. Z założenia ten tryb miał służyć do korzystania w pomieszczeniu bez innego źródła światła niż ekran. Znalazł sobie jednak rzeszę fanów, którzy korzystają z ciemnego motywu non stop, bo jak twierdzą, wygląda po prostu lepiej. Jak się okazuje firma Google zdecydowała się wprowadzić kilka poprawek, które dodatkowo mają uprzyjemnić używanie przeglądarki Chrome.

Źródło: Windows Latest

Według najnowszych informacji firma Google pracuje nad nową aktualizacją do przeglądarki Chrome na Windows 10 i macOS, która ma wprowadzić zmiany w wyglądzie ciemnego motywu. Najważniejsza zapowiedziana poprawka ma dotyczyć paska przewijania. Do tej pory zawsze był on jasny, nawet jeżeli strona WebUI była dostosowana do trybu ciemnego. Po aktualizacji ma się to zmienić, bo nadchodząca funkcja "FormControlsDarkMode" ma dostosować kolor paska zgodnie z motywem systemu. Ponadto firma Google zapowiedziała aktualizację kolorystyki wszystkich wewnętrznych stron przeglądarki. Obejmuje to: ustawienia, zakładki, historię przeglądania, stronę nowej karty oraz ekran drukowania PDF.

Nowy projekt powinien być dostępny do pobrania w przyszłym roku dla testerów. Może jednak przejść kilka znaczących zmian, zanim zostanie dodany do stabilnej wersji.

