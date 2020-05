Chrome z odświeżonymi opcjami bezpieczeństwa, usprawniono mechanizm bezpiecznego przeglądania

Google zwiększa nacisk na bezpieczeństwo i prywatność swoich użytkowników. W kolejnej edycji Chrome pojawi się sporo nowości związanych z tymi aspektami.

Google zapowiedziało przebudowanie interfejsu użytkownika w dziale bezpieczeństwa Chrome. Zmiany wizualne nie są jedynym, co ulegnie modyfikacji - ulepszona zostanie synchronizacja oraz sposób zarządzania ciasteczkami. Dotyczy to zarówno normalnego przeglądania sieci, jak i w trybie incognito. Ponadto zostanie wprowadzony ulepszony mechanizm bezpiecznego przeglądania, który będzie korzystać z mechanizmu DNS over HTTPS. Mechanizm ten pozwoli na bardziej komfortowe korzystanie ze stron w sieci. Zajmuje się on sprawdzaniem, czy otwierana strona lub pobierany plik są bezpieczne. Dotyczy to nie tylko sieci, ale również używania usług Google, jak na przykład Gmaila - gdy użytkownik będzie chciał pobrać niebezpieczny plik z załącznika, przeglądarka ostrzeże go o niebezpieczeństwie. Ma to pozwolić uniknąć nie tylko wirusów, ale również stron phishingowych.

DNS-over-HTTPS umożliwia łącznie się ze stronami związanymi z płatnościami (np. banki) wyłącznie poprzez szyfrowany protokół HTTPS. Google dodatkowo dodaje do Chrome funkcję Secure DNS - daje ona dodatkową warstwę zabezpieczeń. Pierwsze nowości pojawią się w edycji Chrome 83 (jest już dostępna), kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. Pojawią się również zmiany w interfejsie użytkownika, umożliwiające łatwiejszą kontrolę nad zezwoleniami udzielanymi dla lokalizacji, kamery oraz powiadomień.