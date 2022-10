Chrome ze wsparciem dla HEVC. Wersja 107 już gotowa

Od rana można aktualizować przeglądarkę Chrome do najnowszej wersji. Główną zmianą jest dodanie wsparcia dla HEVC.

Google nie zbacza z ustalonego harmonogramu aktualizacji Chrome i dzisiaj zagościła edycja z numerem 107. Można pobrać ją w dowolnej chwili i warto to zrobić, ponieważ w końcu dodana została obsługa High Efficiency Video Coding (HEVC), czyli wydajnego formatu kompresji wideo znanego również jako H.265. W ten sposób dołącza do Safari i Firefoxa, który wprowadził to wsparcie jako pierwszy. Przypomnę, że od 2018 roku HEVC obsługiwany jest przez niemal wszystkie urządzenia mobilne.

W interfejsie nie zauważymy żadnych zmian, ponieważ pozostałe nowości są również techniczne, a na ich liście widzimy między innymi:

usprawnienia CSS umożliwiające deweloperom osiąganie specyficznych efektów interakcji;

lepsze wsparcie dla blokowania renderowania.

Kolejna edycja z numerem 108 ukaże się 27 października, a więc już jutro, w kanale beta, a stabilna zaplanowana została na 29 listopada. Nie spodziewam się żadnych rewolucyjnych zmian, zamiast tego zapewne znowu otrzymamy pakiet poprawek technicznych oraz usprawnień dla twórców stron i deweloperów.

Źródło: Neowin, Google