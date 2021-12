Chromebook na każdą kieszeń - sprawdź dlaczego warto go kupić!

Wybór Chromebooka może być dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących wydajnego komputera przenośnego do pracy i nauki. Warto zwrócić na nie uwagę ze względu na bardzo atrakcyjne ceny. Razem z Acer doradzamy, na jakiego Chromebooka się zdecydować.

Spis treści

Poszukując nowego komputera większość z nas za pierwszy wymóg stawia sobie zapewne obecność zainstalowanego systemu operacyjnego. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście Windows. Microsoft niedawno wypuścił także kolejną odsłonę swojego systemu, czyli Windows 11. Wraz z nim pojawiły się nowe wymagania systemowe, co zmusiło posiadaczy starszych komputerów do zakupu nowego urządzenia.

W poszukiwaniach warto czasami zwrócić uwagę na inne możliwości, które mogą zaoferować nam porównywalne osiągi za znacznie niższą cenę. Jakimi alternatywami dysponujemy? Możemy zdecydować się na jeden z komputerów Mac od Apple, bądź znaleźć komputer z Linuxem. Takie rozwiązania są jednak w większości przypadków dużo droższe (Mac) oraz mniej uniwersalne (Linux) od komputera z systemem Windows. Co więc zrobić w sytuacji, w której nie dysponujemy zbyt dużym budżetem?

W takim przypadku idealnym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na zakup Chromebooka. Część z was pewnie od razu zaczęła zastanawiać się czym są Chromebooki? Spieszymy więc z wyjaśnieniem.

Czym jest Chromebook?

Chromebooki to klasyczne laptopy. Jedyną różnicą jest to, że zamiast systemu operacyjnego Windows posiadają one dedykowane oprogramowanie od Google - ChromeOS. Urządzenia te są tańsze od standardowych laptopów z Windowsem, ponieważ oferują nieco słabsze parametry techniczne niż ich odpowiednicy. Jednak ze względu na świetną optymalizację Chromebooki działają zauważalnie płynniej od podobnie wycenionych konstrukcji z Windowsem. Oczywiście w ofercie wielu producentów możemy znaleźć chromebooki warte kilka tysięcy złotych, które zaoferują odpowiednio mocną specyfikację.

Czym jednak jest system kontrolujący pracę tych komputerów, czyli ChromeOS? Jest on połączeniem Linuxa z funkcjonalnością przeglądarki Google Chrome. Pozwala on oczywiście na instalację wielu programów i aplikacji, jednak w większości przypadków są to po prostu rozszerzenia przeglądarki Chrome. Na atrakcyjną cenę komputerów wpływa także to, że oferują one stosunkowo niewielką przestrzeń na pliki użytkownika. Komputer zapisuje je bowiem na Dysku Google. Zamiast standardowego fizycznego nośnika korzystamy więc z chmury. Jest to niewątpliwie duża zaleta dla osób, które chcą mieć szybki i łatwy dostęp do swoich plików na kilku urządzeniach. Co warte podkreślenia, nie będziemy mieli problemu z zainstalowaniem na Chromebooku aplikacji przeznaczonych dla Androida.

Dla kogo Chromebook jest dobrym wyborem?

Skoro wiemy już czym charakteryzują się komputery kategoryzowane jako Chromebook, to warto zastanowić się nad tym, kto najbardziej skorzysta z takiego rozwiązania. Tak na prawdę będą one odpowiednim wyborem dla większości osób korzystających z komputerów przenośnych. Pozwolą nam bowiem na płynną pracę z programami biurowymi, edytorami grafiki i tekstu, naukę, słuchanie muzyki oraz oglądanie filmów. Osoby pracujące w biurach, ale także uczniowie i studenci będą więc z pewnością zadowoleni z tego typu urządzeń.

Jakiego Chromebooka wybrać?

Wiemy już czym charakteryzują się Chromebooki, jakie są ich zalety oraz kto skorzysta na ich zakupie. Teraz przyszła pora na wybór właściwego urządzenia. W ofercie firmy Acer znajdziemy wiele urządzeń tego typu i to na właśnie na nie chcemy zwrócić waszą uwagę. Ten producent ma bowiem w swojej ofercie szereg Chromebooków na każdą kieszeń. Nie będziemy więc mieli problemu z zakupem wydajnego komputera do pracy nawet w przypadku, kiedy nie dysponujemy zbyt okazałym budżetem. Ceny komputerów tego typu rozpoczynają się bowiem już od niecałych 1700 złotych. Obecnie większość z nich objęta jest specjalną promocją świąteczną, co pozwoli nam na zaoszczędzenie dodatkowych kilkuset złotych.

O tym, dlaczego warto zdecydować się na jeden z Chromebooków, które znajdziemy w ofercie tego właśnie producenta opowiedział nam Jakub Duraj, Product Manager w Acer: „Acer kontynuuje strategię biznesową, która opiera się na stale rosnącym rynku Chromebooków, mobilnych i lekkich laptopów do pracy zdalnej, edukacji oraz do zastosowań domowych. Chromebooki wyróżniają się szczególnie tym, że oferują bardzo szeroki wachlarz możliwości i funkcjonalności, a przy tym nie są bardzo drogie. Co więcej, bardzo dobrze sprawdzają się w środowisku biznesowym, które nastawione jest na pracę z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych i biurowych pakietów aplikacji. Brak obciążenia systemem Windows dla wielu użytkowników również okaże się sporą zaletą. Warto dodać, że urządzenia oparte na systemie Chrome eliminują konieczność instalowania aplikacji lokalnych oraz ich późniejszych aktualizacji, dzięki czemu działy IT nie muszą poświęcać dużej ilości czasu na dedykowane wsparcie techniczne dla tych urządzeń, co z perspektywy biznesowej może być korzystne” - zakończył.

Acer Chromebook 315

Właśnie za około 1700 złotych będziemy mogli kupić model Acer Chromebook 315. Komputer ten posiada dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020, który wspierany jest przez 4 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR4. Użytkownikowi oddano do dyspozycji 64 GB pamięci Flash, w której może przechowywać swoje pliki. Całości dopełnia zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 600. Kontrolę nad urządzeniem sprawuje oczywiście - podobnie jak w przypadku pozostałych prezentowanych urządzeń - system ChromeOS.

Komputer Acer Chromebook 315 posiada także duży 15-calowy wyświetlacz oferujący nam rozdzielczość HD. Na uwagę zasługuje antyrefleksyjna powłoka, dzięki której nie będziemy mieli problemów z korzystaniem z niego na zewnątrz, lub w podróży. Cienka warstwa powinna skutecznie uchronić nas przed promieniami światła utrudniającymi pracę. Uwagę zwracają także cienkie ramki wokół ekranu. W jej górnej krawędzi umieszczona została natomiast kamerka internetowa. Komputer pozwoli nam także na długą pracę z dala od zasilacza. W pełni naładowana bateria powinna wystarczyć nam bowiem na ponad 12 godzin pracy z urządzeniem. Czas ten może nieco skrócić się w zależności od wykonywanych czynności.

Osoby decydujące się na jego zakup z pewnością będą wykorzystywały go do pracy oraz nauki. Mają w związku z tym prawo oczekiwać obecności dużej ilości portów. Acer umieścił w nim 2 porty USB 3.0, 2 porty USB Typu C oraz standardowe wejście słuchawkowe.

Jeżeli jesteście zdecydowani na zakup komputera z serii Acer Chromebook 315 to warto poważnie zastanowić się nad zakupem droższego o zaledwie 200 złotych wariantu tego modelu. Za tak symboliczną dopłatą otrzymamy bowiem komputer z dotykowym ekranem z matrycą LCD IPS, oferującym rozdzielczość Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Dostaniemy także nieco wydajniejszy czterordzeniowy chip Intel Pentium Silver N5030 oraz układ graficzny Intel UHD Graphics 605. Producent udostępnia nam też znacznie więcej przestrzeni na pliki. Mowa bowiem o 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Konwertowalny Acer Chromebook 315

Oba urządzenia wspierają obsługę sieci Wi-Fi 5 i standardu MU-MIMO. Uwagę przykuwają także niewielkie rozmiary. Ich grubość wynosi bowiem zaledwie 20 mm, a waga to jedynie 1,63 kilograma. Pozwoli nam to więc na łatwy i komfortowy transport.

Należy jednak pamiętać, że Chromebooki to nie tylko komputery z najniższej półki cenowej. W tej kategorii znajdziemy także laptopy kosztujące nieco więcej, które zaoferują lepsze parametry i umożliwią wykonywanie większej liczby czynności oraz pracy z bardziej wymagającymi programami do edycji zdjęć i podstawowymi edytorami wideo.

Jednym z takich komputerów przenośnych jest konwertowalny Acer Chromebook Spin 514. Od wcześniej wymienionych urządzeń odróżnia go przede wszystkim cena. Za to urządzenie zapłacimy już 2499 złotych. Jest to o wiele więcej niż za dwa wspomniane komputery, jednak patrząc na konwertowalne laptopy z Windowsem opisywany Chromebook Spin 514 jest zauważalnie tańszy. W tej cenie otrzymamy komputer napędzany dwurdzeniowym procesorem AMD Ryzen 3 3250C o taktowaniu 2,60 GHz ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon Graphics. Na pokładzie znalazło się także 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB pamięci Flash. Takie połączenie powinno nam zapewnić odpowiednio wydajną pracę.

Acer Chromebook Spin 514

Na uwagę zasługuje tutaj jednak fakt posiadania dotykowego ekranu IPS LCD o przekątnej 14 cali. Panel ten oferuje nam rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli). Dzięki obecności konwertowalnej konstrukcji, możemy obrócić ekran w promieniu 360 stopni i korzystać z urządzenia jak z dużego tabletu z podstawką. Będzie to więc świetne rozwiązanie, które przyda się na przykład podczas oglądania filmów.

Kolejnym udogodnieniem dla użytkowników jest obecność portu HDMI. Pozwoli nam on na szybkie podłączenie do innego urządzenia np. w momencie, w którym chcemy pokazać współpracownikom lub innym studentom naszą prezentację. Dodatkowo komputer posiada 2 porty USB 3.0 i 2 porty USB Typu C. Cieszy także obecność czytnika kart pamięci microSD.

Ostatnią z godnych rozważenia propozycji jest ta najdroższa. Mowa mianowicie o konwertowalnym Acerze Chromebook Enterprise Spin 713. Za wydajność odpowiedzialny jest bowiem procesor Intel Core i3 dziesiątej generacji, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. Specyfikację techniczną uzupełnia dysk SSD o pojemności 128 GB oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics.

Acer Chromebook Enterprise Spin 713

Uwagę przykuwają tutaj jego niecodzienne rozmiary. Komputer ten posiada bowiem ekran o nieco rzadziej spotykanych proporcjach 3:2. Taki zabieg pozwala jednak na udostępnienie o 18 procent większej powierzchni użytkowej bez zwiększania ogólnej szerokości urządzenia w porównaniu do wyświetlaczy o proporcjach 16:9. Panel o przekątnej 13,5 cala oferuje nam rozdzielczość 2256 x 1504 pikseli i 60 Hz częstotliwość odświeżania. Podobnie jak opisywany wcześniej model Spin 514, także i Enterprise Spin 713 posiada dotykowy ekran, który możemy obrócić w promieniu 360 stopni.

Całości dopełnia szereg portów zapewniających nam optymalną pracę: wyjście HDMI, gniazdo USB 3.0, 2 gniazda USB 3.2 Gen 1 typu C. Komputer jest także bardzo lekki - waży jedynie 1,45 kg.

Czy zakup Chromebooka to dobra decyzja?

Uproszczając, możemy powiedzieć, że tak. Warto jednak dokładnie przemyśleć do jakich celów będziemy go używać. Komputery tego typu sprawdzą się idealne w rękach uczniów, studentów oraz pracowników biurowych, którzy oczekują od urządzenia płynnego działania i niewygórowanej ceny. W ofercie firmy Acer znajdziemy jednak także Chromebooki z nieco wyższej półki cenowej, więc także bardziej wymagający użytkownicy powinni znaleźć odpowiednie dla nich urządzenie.